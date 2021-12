Zápasy Ligy mistrů v sezoně 2019/20 ukázaly, že se českobudějovický volejbal může měřit s nejlepšími světovými kluby. Nyní dojde na další test v rámci prestižní evropské soutěže. "Prvního prosince od sedmnácti hodin přivítáme ve Sportovní hale ruského giganta Kuzbass Kemerovo," shrnul fakta tiskový mluvčí českobudějovického klubu Matěj Mayer. .

Na Jihostroj se usmálo štěstí při červnovém losování Poháru CEV, když z úvodní skupiny dvaatřiceti mužstev postoupil jako jeden ze dvou týmů bez boje rovnou do osmifinále. V něm dostal za soupeře celek z ruské Sibiře – Kuzbass Kemerovo. "To je ohromně silný soupeř," vědel hned trenér René Dvořák.

Hned na rozjezd tak proti Jihostroji bude stát jeden z nejsilnějších týmů Evropy, který každou sezonu bojuje v ruské superlize o medailové pozice. Fanoušci se tak mohou těšit, do Českých Budějovic opět dorazil velice atraktivní soupeř. Na zápas ale může jen 1000 příznivců. "Počítáme se šesti sty vydaných permanentek, do prodeje jde čtyři sta vstupenek," vysvětlil Mayer. Vstupenky na zápas mohou zájemci objednávat prostřednictvím cbsystem.cz

Do dalšího kola postoupí lepší tým z dvojzápasu. První duel se odehraje ve středu 1. prosince od 17 hodin ve Sportovní hale, odveta je na programu 9. prosince od 13 hodin našeho času v Kemerovu. „Hrát proti ruským týmům je těžká zkouška pro jakékoliv mužstvo. Kemerovo je jedním z nejlepších týmů v Evropě a pravidelně bojuje o ruský titul, který je asi nejtěžší získat ze všech evropských lig. Nemáme co ztratit. V domácím prostředí nás poženou naši skvělí fanoušci, takže pokud dostaneme soupeře pod tlak, máme šanci uspět,“ nechal se slyšet nahrávač Miguel Ángel de Amo.

Jihostroj ve svátečních dresechZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Právě na své věrné příznivce se Jihostroj bude spoléhat při prvním zápase v domácím prostředí. „Věřím, že i za stávajících okolností naplníme v rámci možností Sportovní halu. Výjimečná atmosféra, kterou naši fanoušci umí vytvořit, udělá své. V Poháru CEV chceme navázat na poslední srovnávání s mezinárodními týmy v Lize mistrů, v níž jsme se dokázali měřit s nejlepšími světovými kluby,“ připomíná generální manažer Robert Mifka. Odhodlaný je před duelem s klubem z ruské Sibiře také Casey Schouten. „Kuzbass je klub světové špičky. Nebude to snadný úkol. Ale nikdy nepodceňujte kluky v červeném,“ hlásí kanadský univerzál, který je na zápasy Poháru CEV natěšený. „Uděláme maximum pro to, abychom soupeře překvapili. Loni jsme mezinárodní zápasy nehráli, o to víc se na letošní Pohár CEV těším,“ přidává své dojmy srbský smečař Filip Stoilovič.

Podmínky vstupu na utkání se budou řídit podle nejnovějších nařízení vlády ČR. Během zápasů Poháru CEV bude pro fanoušky zakázán vstup na hrací plochu a dětský koutek nebude v provozu.

"S ohledem na momentální stav prosíme všechny diváky, aby respektovali protiepidemická opatření a zakrývali si dýchací cesty respirátorem. Účast fanoušků na zápasech je pro nás nesmírně důležitá," vzkazuje Mifka věrným příznivcům Jihostroje.