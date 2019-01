Vlkovice – První dva závody letošního atraktivního Fichtl Cupu, který pořádají příznivci motorismu na jihu Čech v Adamově, Slověnicích, Vlkovicích a v Čánkově, mají piloti zdárně za sebou. V tomto seriálu jezdí i Stodoláci. Reportáž s fotografiemi najdete v pátečním tištěném vydání Deníku.

První dva závody letošního atraktivního Fichtl Cupu, který pořádají příznivci motorismu na jihu Čech v Adamově, Slověnicích, Vlkovicích a v Čánkově, mají piloti zdárně za sebou.

Jezdí se i na dalších místech Jihočeského kraje (Košice, Chlum, Chotoviny…), zmíněné závody jsou ale započteny do seriálu, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny 18.10. ve Vlkovicích.

Vítězové prvních dvou bitev už oslavili úspěch, poražení pečlivě vymýšlejí, jak by se dostali na stupně vítězů právě oni. Na přípravu moc času nezbývá, start dalších bojů se blíží. Motory budou znovu burácet už za deset dní, další závod je na programu 4.10., kdy startér vypustí na nelehkou trať dravce ve Slověnicích.

Letošní druhý závod se jel na perfektně upravené trase na Americe. Jeden z organizátorů seriálu Jan Kándl z Vlkovic se vrací k myšlence, ze které se Fichtl Cup v těchto lokalitách zrodil. „Nejdříve se několik let jezdily závody na Čánkově, v Adamově na Floridě a ve Slověnicích, před třemi roky jsme s Dušanem Mlýnkem vymysleli trať ve Vlkovicích," popisuje.

Seriál se skládá z jarní a podzimní části, Čánkov, Florida, Vlkovice a Slověnice, ty se ale jezdí pouze jednou. „Jen na podzim." Posledním závodem v seriálu jsou Vlkovice. „U nás se vyhlašuje konečné pořadí sedmi závodů."

Pořadatelé připravují celkem čtyři kategorie. Závodníci se podle motocyklů řadí vždy do jedné z nich.

Pojmenování je docela výmluvné, rychle se v něm zorientují nejen odborníci, ale i laici: Stodoláci-fichtl, Klasici, Speciály a Super-sport.

„V kategorii Stodoláci závodí nejvíc odvážlivců," popisují Vlkovičtí. Přitom tato kategorie se nikde jinde nejezdí. „Seděli jsme u piva, já říkal, že vytáhneme mašiny ze stodoly a hned můžeme konkurovat všem. Trochu jsme se hecovali, nakonec z toho vznikla celá kategorie," usmívá se duše celého seriálu Jan Kándl.

Mezi Stodoláky smí jen ten, kdo vyrazí na motocyklu bez jakýkoli úprav. „Motorka musí být v originálním stavu."

Celkový počet startujících je různý. V průměru se na trati pere o body padesát odvážlivců. „Záleží na náročnosti tratě, nejobtížnější je Čánkov," říká Dušan Mlýnek.

Technicky nejnáročnější je Čánkov, nejdelší jsou Slověnice. „Vlkovice a Florida mají asi jeden kilometr."

Čím pečlivější je příprava, tím je pochopitelně náročnější na finance a na čas.

Jan Kándl jezdí seriál závodů dokonce se synem. Co tomu říká manželka?

„Chlapi připravují motorky celý týden před závodem, v té době s nimi není vůbec řeč," mračí se Iveta Kándlová.

I ona se ale nakonec zapojuje do organizace. „Počítáme kola," přikyvuje. Na tratě vyráží s dcerou Michaelou.

Po závodech aktéři motocyklových bitev rozebírají jejich průběh. „Večer jsou hrozně vyčerpaní, bolí je celý člověk, nemají sílu unést sklenici s pivem, ale odměňují se všichni," říká s úsměvem Iveta Kándlová z Vlkovic.