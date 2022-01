Pečlivě zorganizovala atraktivní sportovní akci Barbora Čížková. "Mám velikou radost za všechny diváky, kteří do haly dorazili," vyprávěla. "Primárně jde o výjezdní utkání Superligy," popisovala. Do přestávek mezi jednotlivými třetinami připravila velmi bohatý doprovodný program. "Hrála přípravka Štírů," jmenovala pořadelský klub. "Proti Štírům nastoupily děti z FBC Rytíři Český Krumlov."

V akci byli také vozíčkáři, kteří už řadu let neodmyslitelně patří právě do struktury florbalového klubu Štíři České Budějovice. Motivací, proč Štíři připravili výjezdní utkání, bylo nalákat děti k florbalu. "Také," přikyvovala Barbora Čížková. "Jsme rádi, když se děti přijdou mezi nás podívat." Fanoušci na tribunách s velkou chutí sledovali zápas předních českých týmů. "To je přesně ta motivace," doplnila.

V Jihočeském kraji nehraje ani jeden tým nejvyšší českou soutěž. "Nejblíž se Superliga hraje právě v Praze. Rozšíření florbalu v nejvyšší soutěži není rozloženo rovnoměrně, jednou bychom se Štíry chtěli, aby Superliga byla také u nás. Cesta k tomu je velmi dlouhá a velmi těžká."

Výjezdní zápas Superligy v Č. Budějovicích: Black Angels – Florbal Chodov 11:6 (2:2, 2:2, 7:2), branky: 6. M. Burian (Ludvík), 12. M. Burian (Fryš), 25. J. Boček (Hromada), 36. Neklan (J. Boček), 45. Hromada (M. Boček), 48. Hromada (Neklan), 54. Neklan (Obuškevič), 58. Hromada (M. Boček), 59. Hromada, 60. Renčín (T. Hanák), 60. Hromada (M. Boček) – 3. Vošta (Plíhal), 16. Plíhal (M. Vávra), 27. Balatka (Ondrušek), 29. Eremiáš (M. Vávra), 41. Majer, 43. Eremiáš (Majer).