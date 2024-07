V Banské Bystrici začne 18. července atletické mistrovství Evropy do 18 let, tedy šampionát dorostu.

Jižní Čechy tam mají reprezentovat čtyři borci. Michal Rada poběží 400 metrů překážek a štafetu, jeho sestra Nina stejné disciplíny, dva úkoly čekají také Adélu Holubovou (všichni Sokol ČB) – 800 m a štafeta a dva Filipa Toula (Čt. Dvory) – 1500 a 3000 m. Jde o gigantický podnik – závodit má 1500 atletů ze 48 zemí!

Ve čtvrtek by měl první start absolvovat Toul (v 18.30 rozběh na 1500 m), v pátek Radovi na překážkách a v podvečer Holubová půlku. Pokud naši postoupí, půjdou v sobotu Toul v 10.25 do finále patnáctky, Radovi před polednem do semifinále překážek a v 17.44 Holubová do semifinále půlky. Na neděli mají Toul dopoledne trojku a v podvečer budou zbývající finále.