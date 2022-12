"V letošním roce jsme se zúčastnili několika velkých akcí," rekapituluje prezidentka klubu Hana Korčáková. Tři byly velmi významné pro evropský softbal. "Mistrovství Evropy žen," přikyvuje Korčáková a vrací se k ME ve Španělsku, odkud reprezentace ČR přivezla čtvrté místo. "Z Ledenic tam reprezentovaly Českou republiku Veronika Pecková a Míša Pecková."

V roce 2022 se uskutečnilo také mistrovství Evropy žen v kategorii do dvaadvaceti let. "To proběhlo v Kunovicích, český tým byl stříbrný, jeho součástí byly Táňa Toušková a hostující Štěpánka Boučková."

Prestižní mistrovství Evropy softbalistů U23 uspořádali organizátoři v Sezimově Ústí. "Reprezentace České republiky získala mistrovský titul, z Ledenic byli součástí zlaté reprezentance Váša Bureš, Jakub Vašíček a Tomáš Trtílek." A zastoupení měli Žraloci dokonce i v realizačním týmu: trenéři Lukáš Míka a Michal Trtílek.

Na konci roku si užili čeští softbalisté také největší událost letošní sezony, kterou bylo před několik dny skončené mistrovství světa mužů 2022 na Novém Zélandu. Hrálo se v termínu 26.11.-4.12. v Aucklandu. "V nominaci byli z Ledenic Jonáš Hajný, Jakub Hajný, Marek Volf, Martin Turek." Jako hlavní trenér českého národního týmu cestoval do Aucklandu ledenický Jaroslav Korčák.