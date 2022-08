"Kategorie U10 nehrála jako jediná na výsledky. Naopak ale během tří dnů zahrála nejvíce zápasů, kde získávala cenné zkušenosti. Klukům se ale na turnaji velmi dařilo a celý turnaj se nesl ve velmi dobré atmosféře," uvedl po návartu do Písku šéf klubu Matyáš Reichl.

Kategorie B13 a G14 také odehrála velkou porci utkání. Hráči se museli porovnat s kvalitními soupeři. "Žádný zápas se nevyhrál zadarmo." Oba týmy se dostaly do béčkového semifinále, kde na soupeře již nestačily.

Kategorií, která se také na turnaji prezentovala, byla B17. "Tito hráči skupině nenašli přemožitele a s dobrou náladou vstoupili do play off. Tady se prorvali přes zvučná jména až do semifinále, kde nestačili na vítěze Acema Sparta Praha a z turnaje odvezli cennou bronzovou medaili."

Písečtí florbalisté získávali další zkušenostiZdroj: Deník/ Matyáš ReichlSestava U10: Jakub Jouja, Jaroslav Lískovec, Ondřej Bodnár, Matyáš Kvasnička, Sebastian Němeček, Michal Šlemenda, Sebastian Staník, Vincent Vítů, Rostislav Jelínek.

Sestava B13: Ondřej Bílek, Jakub Harant, Denis Hladík, Dominik Hovora, Vladimír Hubáček, Štěpán Knettig, Ondřej Kučera, Štěpán Prčík, Matyáš Sobíšek, Michal Suchan, Tomáš Wagner, Jan Šálek

Sestava B17: Matěj Charvát, Matěj Habart, Jakub Hejpetr, Jakub Hladík, Jindřich Král, Tomáš Louženský, Vít Prokopec, Štěpán Slunečko, Dominik Suchan, Ondřej Walter, Vojtěch Šanda, Ondřej Šareš, Matěj Šerák, Šimon Špeta

Sestava G14: Eliška Fischerová, Adéla Jaroušková, Tereza Kapinusová, Tereza Koutníková, Adéla Kovářová, Jolana Kricklová, Julie Kudrnová, Adéla Pavlíčková, Emma Terčová, Viola Trambová, Tereza Vejdovcová, Tina Vondrášková, Vítů Vesna, Beáta Zacharová, Karolína Šebková