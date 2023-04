Lukáš Ticháček (kapitán VK Dukla Liberec): „Zase jsme potvrdili, že v naší hale nám to jde trošku lépe na servisu než venku. První dva sety jsme si právě servisem hrozně pomohli. Přišlo mi, že ve třetím setu nám trošku došly síly. Budějovice se dostaly trošku nahoru, protože začali lépe podávat. Čtvrtý set byl hrozně důležitý a asi jsme si to i zasloužili, protože jsme byli zase lepší.“

Martin Demar (trenér VK Dukla Liberec): „První dva sety neskutečný volejbal od našich chlapců. Hrát takovýto volejbal, tak by byl málokterý klub, který by nás dokázal porazit. Ve třetím setu se dalo čekat, že polevíme, že se takový výkon nedá udržet. Koncentrace maličko opadla, v takovém tempu se to nedá vydržet. Klobouk dolů před chlapci a respekt k soupeři a hráčům.“

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Gratulace Liberci ke druhému bodu. My jsme si utkání zkomplikovali v prvních dvou setech, kdy jsme vůbec nehráli. Až ve třetím jsme se dokázali do utkání vrátit, konečně jsme trefili servis a tím pádem jsme se i uvolnili. Bohužel ve čtvrtém setu byli domácí proti a zaslouženě vyhráli 3:1.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Domácí hráči využili domácí prostředí a hráli výborně na servisu, minimálně první dva sety. My jsme hráli venku a tím na příjmu trochu hůře a to byl zásadní rozdíl.“