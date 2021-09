Smečařský post volejbalového Jihostroje doplní bývalý brněnský hráč Martin Licek, který v uplynulé sezoně patřil k nejvíce bodujícím hráčům Uniqa extraligy, a v závěru ročníku pomohl vybojovat bronzové medaile rakouskému Waldfiertlu. „Od malička jsem Jihostroj sledoval, teď se mi poštěstí za něj hrát,“ zářila nová posila okamžitě po příchodu do nového klubu.

Nový šéf jihočeského volejbalu Tomáš KratochvílZdroj: Deník/ Kamil JášaSvými výkony si Licek zasloužil nominaci do týmu, který úspěšně zvládl ME.

Šestadvacetiletý Martin Licek by měl v Jihostroji nahradit odcházejícího Marka Zmrhala, který zamířil právě do Brna. Ve smečařské čtveřici tak doplní Petra Michálka, Filipa Stoiloviče a mladého Daniela Šulistu. „Mezi naše stávající smečaře by měl skvěle zapadnout. Je útočným typem hráče, takže by měl pomoci hlavně se sbíráním bodů. Je skvěle technicky vybavený. Kromě toho je to bývalý nahrávač, takže je to velice všestranný hráč. Měl ambice jít hrát do zahraničí, i proto jsme rádi, že dal přednost Jihostroji,“ uvedl generální manažer Robert Mifka.

Martin Licek patřil v uplynulé sezoně mezi desítku nejlepších hráčů extraligy v průměru bodů získaných za jeden set (3,92). V tomto ohledu dokonce předčil nejlepšího hráče Jihostroje Caseyho Schoutena (3,65). Přestože ještě před koncem sezony zamířil do Rakouska, byl jasně nejvíce bodujícím hráčem brněnského týmu. „Hledali jsme mladého smečaře, který bude pro soupeře útočnou hrozbou a zároveň bude mít kvalitní příjem a mezihru, protože to je základ našeho volejbalu. Martin splnil všechna naše kritéria. Je členem národního týmu a teprve se dostává do nejlepšího věku. Očekáváme, že se bude ještě zlepšovat,“ dodal Mifka.

Trenér René Dvořák dodal: „Martin přesně zapadá do našeho volejbalu, který je založený na hře v poli, technické dokonalosti a dobré mezihře. Má lepší fyzické parametry než Michálek se Stoilovičem, takže by nám měl pomoci na bloku, servisu a smeči těžkých balónů. Mezi smečaři by měl být největší úderná síla na hřišti a doplňovat by ho měl vždy jeden ze dvou našich techničtějších přihrávačů, kteří udělají černou práci. Nikdo ale nebude mít předplacené místo na hřišti. Myslím si, že by Martin mohl pozvednout náš tým na vyšší úroveň.“

Podobný příběh píšou i blokaři. Josef Polák a Oliver Sedláček. Polák už působil v Jihostroji v závěru minulé sezony, kdy se vrátil z hostování v Příbami. A Oliver Sedláček je dalším reprezentantem v kádru Jihostroje.

O návratu univerzála Michala Kriška už Deník podrobně informoval, hráč potvrdil i v přípravě, že v pravačce má dynamit. "Dřív to tak nebylo, ale Michal vyspěl, teď je zněj profesionál v nejlěpším slova smyslu," zní z realizačního týmu českobudějovického Jihostroje.

Soupiska Jihostroje pro sezonu 2021/22:

Blokaři: Radek Mach, Josef Polák, Oliver Sedláček. Libero: Martin Kryštof Nahrávači: Miguel Ángel de Amo, Ondřej Piskáček Smečaři: Petr Michálek, Filip Stoilovič, Martin Licek, Daniel Šulista Univerzálové: Casey Adam Schouten, Michal Kriško.