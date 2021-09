Klub oslavil 90. narozeniny. V rámci oslav odehráli Dobrovodští mistrovské utkání s Lokomotivou České Budějovice. "Ty zápasy bývají dost ošemetné," říkal Dejmal před zápasem."Na obou stranách jsou hráči, kteří působili v obou klubech," popisoval, proč má obavy. Oslava 90. narozenin fotbalového klubu SK Dobrá VodaZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Ty fotbalisté rozptýlili hned v prvním poločase. Dobrá Voda vedla 3:1 a při odchodu do šaten, Dejmal prohodil: "Ti kluci hrají vážně výborně, až získají zkušenost, tak na ně budou Budějovice chodit."

I to se může stát. Na první pohled poznáte trenérův rukopis. Nutí fotbalisty do pohybu, do hry po zemi. Spoustu šancí si Dobrá Voda vypracovala jednoduchou narážečkou. Ne ve stoje, ale v běhu.

Trenér Dejmal se snaží být stejně náročný, jako býval v lize. "Dobrá Voda bysi zasloužila, aby hrála o dvě soutěže výš," říká a prohlíží si hráče, kteří stojí nedaleko něj. "Jsou tu minimálně čtyři fotbalisté, kteří výkonností přesahují krajský přebor."

Oslava 90. narozenin fotbalového klubu SK Dobrá VodaZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Dobrá Voda v rámci oslav vyhrála mistrovský zápas vysoko 6:1. A Dmytro Serbin vstřelil 4 góly. "Bez podpory kamarádů by se mi to nepovedlo," vyprávěl po utkání sympaticky.

Po výhře o pět gólů vyrazili Dobrovodští na oslavu 90. narozenin jejich klubu. Pili pivo, pochutnávali si na pečeném selátku. A do slavnostního reje dorazila nečekaná gratulace.

Kdo byl jejím autotrem? Poslal ji trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý. "Přeji Dobré Vodě jen to nejlepší, ať se jejím fotbalistům a fanouškům daří, to přeji i trenérovi Jindřichu Dejmalovi," vzkázal Šilhavý muži, který ho vedl v dresu sešívané Slavie.