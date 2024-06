Olympijské hry dětí a mládeže v Jihočeském kraji slibují nezapomenutelný zážitek. Na tiskové konferenci hejtman Martin Kuba a další představitelé zdůraznili vysokou úroveň příprav a atraktivitu sportovišť. Zahájení u Vltavy bude velkolepé a propojené s letní olympiádou v Paříži.

Odhalení olympijské pochodně pro hry dětí a mládeže 2024 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byla to tisková konference, která přinesla užitečné informace pár dní před startem olympijských her dětí a mládeže v Jihočeském kraji. Svoje pocity popisovali hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma,

místostarostka města Tábor Lenka Horejsková a místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman. "Olympiáda v Jihočeském kraji je výborně připravena," chválil Filip Šuman. "Už když se sportoviště vybírala před více než dvěma lety, tak jsme věděli, že nás tady čeká olympiáda na vysoké úrovni. Všichni fanoušci, kteří dorazí na jednotlivá sportoviště, se mají na co těšit."

Přímo u Vltavy vyrostlo velké podium. Podívejte se na video u tohoto článku. "Zahájení je opravdu na jiné úrovni, než bylo v těch uplynulých olympiádách," přikyvoval místopředseda Českého olympijského výboru. "Propojení s mládežnickou olympiádou a velkou letní olympiádou v Paříži se tady povedlo maximálně. Fanoušci, kteří nemají čas nebo prostředky na to vyrazit do Paříže fandit českým sportovcům na zahájení, by určitě měli dorazit sem do jižních Čech, do Českých Budějovic, protože opravdu to zahájení bude velkolepé." Také Filip Šuman je přímo v kontaktu se sportovci. "Dokonce si myslím, že pro všechny mladé sportovce je tohle plán na několik let. Mluvil jsem s řadou z nich, kteří opravdu říkali, že pro ně byl velký osobní cíl. Dva tři roky se snažili na olympiádu dětí a mládeže kvalifikovat. Opravdu mnoho mladých sportovců bojovalo do posledního okamžiku o nominaci. Probojovat se sem, přestože se tady představí tři a půl tisíce mladých sportovců, není vůbec jednoduché, protože většinou musíte být třeba úplně ten nejlepší nebo mezi dvěma nejlepšími v celém kraji, abyste tady mohl svůj kraj reprezentovat. To znamená, že pro děti je to samozřejmě obrovský cíl."

Podle Šumana atmosféře prospěje i rozložení sportů do několika míst Jihočeského kraje. "Olympiáda dětí a mládeže už je tak velká, že i poslední olympiády často zahrnovaly více měst. Myslím, že je to možná pro celý kraj o to lepší, že sportoviště budou i v Táboře a na Hluboké. A věřím, že to atmosféře olympiády vůbec neublíží. Naopak, může ji zažít ještě více fanoušků."