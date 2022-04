Lvům se v domácím prostředí dařilo a České Budějovice zaznamenaly první prohru v letošním play off. „Praha hrála výborně, ale nemyslím si, že tuto úroveň udrží po celou sérii,“ komentuje porážku Miguel de Amo.

Jihostroj v Praze prohrál, stav série je vyrovnaný 1:1 na zápasy

Jihostroj v hlavním městě nenavázal na úspěšné první semifinálové utkání, ve kterém porazil ve Sportovní hale Pražany výsledkem 3:1. „Musím uznat, že Praha hrála výborně. Dávala velmi dobrý servis a podstatně lépe bránila než při zápase u nás. Možná byl příčinou náš horší útok a zároveň Lvi se zlepšili. Celý zápas jsme ztráceli, a když už jsme se dostávali do hry, tak jsme udělali dvě chybičky a Praha v rozhodující moment zase odskočila,“ říká René Dvořák.

Jihočeši nejsou příliš zvyklí prohrávat. Během extraligové sezony poznali porážku teprve popáté – podruhé proti Lvům Praha. „Lvi byli úplně jiný tým než v prvním zápase v Českých Budějovicích. Tlačili nás servisem a měli kvalitní obranu, opravdu dobře blokovali. Gratulujeme jim a těšíme se na náš domácí zápas. Hráli výborně, ale nemyslím si, že tuto úroveň dokáží udržet celou sérii,“ hodnotí zkušený režisér hry českobudějovického týmu Miguel de Amo.

České Budějovice neměly v Praze svůj den a ve třetím zápase série musí předvést lepší výkon, hrát se totiž bude o mečbol v sérii. „Když prohrajete zápas, musíte změnit taktiku. Tato série je hodně o mentální a taktické stránce. Máme dva dny na to, abychom na některých věcech zapracovali a zlepšili se do nedělního zápasu. Musíme myslet na další zápas a tenhle zapomenout,“ uvědomuje si Španěl de Amo, který po první porážce Jihostroje v play off zachovává chladnou hlavu.

Trenér René Dvořák ví, že se jeho mančaft musí ze čtvrtečního duelu poučit. „Zápas si rozebereme a jedeme dál v domácím prostředí. Musíme předvést lepší servis, ve kterém jsme ztráceli, a taky zlepšit obranu. Na tom stojí celý dnešní volejbal,“ ví kouč českobudějovického klubu, který přijela do Prahy podpořit početná skupinka fanoušků Jihostroje.

Nyní je jisté, že série se do UNYP arény vrátí znovu ve středu 20. dubna. Pražská hala přitom nahrávačům Jihostroje příliš nevyhovuje. „Je nezvyklá, protože barvy v hale jsou stejné jako barvy míče. Někdy tedy vidíte míč trochu později. Ale to není výmluva, dvakrát v této sezoně jsme v té hale vyhráli a můžeme to klidně zopakovat,“ vysvětluje de Amo. Ještě předtím se však semifinálová série vrací na jih Čech, kde se 17. dubna od 19 hodin odehraje důležitý třetí semifinálový zápas. Vstupenky jsou v prodeji na www.cbsystem.cz.