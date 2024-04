Připravte se na dobrodružství a výzvy v srdci přírody! Dvanáctý ročník Švejkovy padesátky nabídne trasy pro každého – od rodin s dětmi po zkušené turisty a cyklisty. Sportovci už mají za sebou Trhosvinenskou padesátku. Podívejte se na video, jak ji zvládl tým NW Nová Ves.

Trhosvinenskou padesátku zvládl také tým NW z Nové Vsi | Video: Deník/ NW Nová Ves

V sobotu 11. května 2024 se bude konat dvanáctý obnovený ročník oblíbeného turistického pochodu Švejkova padesátka. Připraveny budou trasy dlouhé i krátké, pro malé i velké, pro pěší i cyklisty. "Letos je opět možnost startu také z Protivína," říkají pořadatelé.

Sportovci mají za sebou 10. ročník dálkového pochodu krajinou Trhosvinenska a okolí. Sportovci ho dobře znají jako Trhosvinenská padesátka. "Letos se naše partička z NW Nová Ves zúčastnila dálkového pochodu na 55 kilometrů," popisuje Václava Dobešová.

Letos zavedla trasa sportovce krásnou krajinou po trati: T. Sviny - Hluboká u Borovan - Mladošovice - Domanín - Jílovice - Buškův Hamr. "Naše chytré hodinky nám nasčítaly 58 kilometrů. Trasa byla opět perfektně vyznačena, občerstvení bylo zajištěno a objednáno krásné počasí. A o to vše se nám postaral hlavní organizátor." V roli ředitele byl Jiří Steinbauer, v realizačním týmu Luboš Marek, který perfektně připravil výsledky pochodu trasy 108km (90 chodců a na 55km 449 chodců).

Celkem startovalo:

Trasa 108 km: 92 účastníků (75 dokončilo)

Trasa 55 km: 449 účastníků (408 dokončilo)

Václava Dobešová zvládla trasu s humorem sobě vlastním. "V naší partičce nikdy legrace nechybí. I na konci trasy, byť nás některé trápily puchýře, jsme si to užily až do konce s humorem. A ti, co naší partu NW Nová Ves znají, si mohou prohlédnout fotky na facebooku. Užili jsme si to," říká za sebe i za členy party.

Skupina z Nové Vsi vyráží na pochody v tempu v terénu s holemi technikou Nordic Walking. "Při ní se zapojuje až devadesát procent svalů." Výběr tras volí podle aktuální nálady. "Je to převážně v lese, holky už nějaký ten pátek trénovaly, mně se to líbilo, tak jsem se přidala, pak se přidaly další a tak vznikla takhle naše současná partička pod vedením školené instruktorky Míši Šíši," říká Dobešová, která požila zavedenou přezdívku Michaly Šímové. NW Nová Ves trénuje 3x v týdnu. "Pak vyrážíme o víkendech na jednodenní výlety do přírody i na vícedenní soustředění."

Pořádají se i závody v NW po celé republice i v zahraničí. "Míša se zúčastnila loni světového poháru NW na Štrbském plese a letos v červenci budou závody v Kutné Hoře, tam budeme mít želízko v ohni naši Pavlínku Tvarohovou z NW Nová Ves," doplnila Dobešová.

Sportovci z jihu Čech mohou vyrazit v sobotu 11. května třeba na obnovený ročník oblíbeného turistického pochodu Švejkova padesátka.