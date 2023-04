Byl to souboj, který si budou fanoušci sportu na jihu Čech dlouho pamatovat. Jihostroj otočil skóre a vyhrál na Libercem 3:2. Stav semifinále je vyrovnaný 2:2.

Semifinálová série mezi Českými Budějovicemi a Libercem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalisté Českých Budějovic vstoupili do čtvrtého semifinále extraligy skvěle koncentrovaní. Hosté z Liberce velmi rychle ztratili půdu pod nohama. Jihostroj se dostal do vedení 18:13, nad sítí řádil smečař Licek, Jihočeši výborně blokovali. A v domácí hale hráči Jihostroje servírují o hodně lépe než v Liberci. Při Stojlovičově servisu se skóre vyšplhalo až na 23:15.

Zápas se hrál před zaplněnou Sportovní halou, kulisa byla úžasná. Jihočeši tlačili svůj tým za ziskem prvního setu.

V přestávce mezi sety předával hejtman Jihočeského kraje pohár nejúspěšnější střední škole, která vyhrála první ročník turnaje O pohár hejtmana Jihočeského kraje. Před dvěma tisícovkami diváků si pro ocenění přišel tým Gymnázia Česká. „Založili jsme tradici, volejbal do Českých Budějovic patří, vítězný tým a účastníci této soutěže mohou tvořit budoucnost tohoto sportu v Jihočeském kraji.“

Druhý set začali hosté odvážněji, ale tlak domácího Jihostroje byl obrovský. Za stavu 10:8 pro domácí tým sahal trenér Dukly Martin Démar poprvé pro oddechový čas. Dukla se dostala do tempa, levoruký Gavenda posílal do českobudějovického pole tvrdé smeče a hosté odskočili na čtyřbodový náskok. Stav 16:20 vypadal hrozivě, do sestavy Jihostroje přišel Petr Michálek. Domácí tým přestal tlačit soupeře na servisu, v semifinále se s opatrností daleko dojít nedá, rozhodně ne do finále: 21:25.

Hosté z Liberce, kterým moc nevycházel smečovaný servis, trápili Jihočechy kvalitním plachtícím podáním. S tím měl tým trenéra Zacha, včetně libera Kryštofa, až nečekané starosti. Náskok 7:3 byl během chvíle pryč: 8:8. Drama pokračovalo, Giraudo esem zvýšil na 13:10. Druhá polovina důležitého třetího setu nabídla možná nejlepší volejbal v extralize v této sezoně. Jihostroj vedl 19:16 a fanoušci v Sportovní hale bouřili. Velká škoda koncovky. Jihostroj dost lacino ztratil tříbodové vedení a set těsně prohrál.

Martin Licek odhodil v úvodu čtvrtého setu všechny zábrany. Třemi esy za sebou dostal Jihostroj do vedení 6:3. Vypadlo to na pátý set, ale pětibodový náskok Č. Budějovic zlikvidoval podáním liberecký Ticháček. Zase to byl Martin Licek, nejlepší hráč utkání, který esem uklidnil svůj tým: 25:21.

A pátý set? Skóre se v něm posunovalo následovně: 1:0, 2:3 a 5:3. Dvě esa vystřelil - Marti Licek! Esu přidal i Ondrovič. Naposledy se strany měnily za stavu 8:4, a to ještě domácí jednu šanci na skórování propásli.

Závěr zápasu byl jen pro silné povahy. Giarudo zalil "na druhou" 10:6 a Licek 11:6. Set skončil stavem 15:8. Zápas vyhrál Jihostroj 3:2 a série pokračuje.

Jihostroj ČB – Dukla Liberec 3:2 (18, -21, -23, 21, 8), rozhodčí Činátl – Dmejchal. Jihostroj: Giraudo, van Schie, Sedláček, Ondrovič, Stojlovič, Licek – Kryštof. Trenér Zach (Michálek, Polák). Diváků 2506. Stav série 2:2.