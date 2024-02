Paula Kutá pochází ze Strakonic, kde studovala gymnázium, paralelně ale navštěvovala školu v Německu. od šestnácti let vyráží za sportem do celého světa. Aktuálně trénuje na Filipínách a chystá se na přesun do Portorika. Věnuje se surfingu. "Jako první Češka jsem závodila v kvalifikaci o postup do profesionální surfové ligy," popisuje svůj program na Filipínách. Užívá si vln moří na oceánů, pečlivě trénuje a sní i olympijský sen. "V Portoriku se pojede závod, který je vlastně mistrovstvím světa. Každá země může vyslat tři muže a tři ženy. Budeme závodit za svoji zemi, ale také o místa na olympijských hrách," vysvětluje.