Draci Brno – Sokol Hluboká 3:2

První zápas v pátek sliboval dramatický souboj nadhazovačů a tak se i stalo. Brno posílil pro TOP 6 na nadhozu Venezuelan Omar Conoropo, za Sokol startoval Billy Parsons, a oba byli vynikající. Přesto se první doběh povedl po balku hlubockého pitchera Billyho Parsonse druhé venezuelské posile Draků Pabelu Manzanerovi. Do útoku Sokola zavelel Martin Mužík, který v šesté směně trefil svůj šestý homerun v sezóně a srovnal. Jenže Draci vzápětí bodovali Martinem Schneiderem, který pak střídal pro poslední dvě směny na kopci Jana Vašourka. Sokol v závěru tlačil, makal, Michalu Soukupovi se v deváté směně podařilo výborně odpálit a Vasil Zhupanin doběhl pro vyrovnání. Billyho Parsonse na nadhozu střídal Vojta Vlach a v dohrávce deváté směny domácí Draci dokázali přeci jen doběhnout domů, když po walk-off odpalu Jakuba Hajtmara doběhl Martin Kalábek a získal vítězství pro domácí Draky. „Nemáme ještě doléčena všechna únavová zranění a sestava pro tuto sérii byla trochu kombinovaná. Přesto jsme po vyrovnaných duelech v základní části chtěli v Brně jednou bodovat a mělo to být právě v tomto utkání. Chybělo málo, ale Draci byli nakonec šťastnější,“ komentoval těsnou prohru trenér Sokola Zdeněk Josefus.

Draci Brno – Sokol Hluboká 10:1

Sobotní utkání bylo plně v režii úřadujících mistrů, kterým doma excelentně zaházel Filip Čapka. Tomu výrazně pomáhalo i bezchybně bránící pole. Za šest směn pustil Filip Čapka do hry jen tři hlubocké běžce, dovolil dva hity a žádný doběh. Sokol v tomto utkání vyzkoušel na kopci tři mladíčky: Petra Vojtu, Vojtu Vlacha a v závěru Michala Maláta. Zvlášť Petr Vojta byl od začátku pod palbou kanonýrů Draků, kde se na pálce výjimečně dařilo zejména Arnoštu Dubovému Eugenu Helderovi a Filipu Moštěkovi, kteří s chutí pálili i za plot, a po pěti směnách to bylo 8:0. Devatenáctiletý Petr Vojta dělal, co mohl, ale proti rozjetým Drakům bylo na zvrat pozdě i přes střídání, kdy na kopec přišel Vojta Vlach. Ten Draky zbrzdil, zahrál sedm strikeoutů, útok Draků ztratil na síle a Sokolu se podařilo na začátku sedmé směny čestně bodovat, když se dvoumetový odpal podařil proti nadhazovači Draků Ondřeji Furkovi hostujícímu Josefu Novákovi. Draci si závěr pohlídali a získali druhý bod, který je posunul do čela TOP 6. „My můžeme Draky při svých zkušenostech a marodce porazit, ale ne porážet. V tomto utkání dostali proti českým nadhazovačům soupeře šanci naši odchovanci, aby získávali zkušenosti v takto těžkých utkáních. V tomhle utkání jsme neměli proti Drakům, kterým se dařilo ve všech herních činnostech, šanci a soupeř zvítězil jasně a zaslouženě,“ hodnotil po utkání trenér Sokola Zdeněk Josefus.

Sokol Hluboká – Draci Brno 4:3

V neděli se před zaplněnými tribunami na Hluboké hrála opět dramatická partie. Proti svému bývalému týmu se na kopec postavil domácí nadhazovač Wesley Roemer. Rozjížděl se pomaleji, ale vydržel všech devět směn a dovedl Sokol k cennému vítězství. Vlastně celý tým se zahříval pomaleji, protože do hry ho příliš nepouštěl vynikající Drak David Mergans, který výborně odházel šest směn. Draci útočili hned od začátku a na pálce se dařilo hlavně Eugenu Helderovi a Martinu Kalábkovi. Draci tak proti Wesleymu Roemerovi stáhli v prvních dvou směnách jakoby mimochodem tři doběhy a s domácími to nevypadalo moc dobře. Ale lavička žila, pálkaři dokázali stále více obsazovat mety a k obratu zavelel svým nádherným homerunem číslo 7 v páté směně nejlepší pálkař Sokola Martin Mužík. Od toho okamžiku začal Sokol do obrany Draků bušit a vyrovnání viselo ve vzduchu, zvlášť když v šesté směně střídal za stavu 3:1 Davida Merganse na kopci Jan Nebenführ. Vedle Martina Mužíka se na pálce rozehráli Kamil Miranda, Martin Klimovič, důležitou „ulejvku“ zahrál Josef Novák, do svého střídání představoval velké nebezpečí Martin Macháček a byla otázka času a štěstí, zda se podaří obrovský tlak Sokola zúročit. Druhá polovina utkání se musela divákům líbit a obrat se povedl Sokolu v osmé směně, kdy běžci Sokola obsadili všechny mety, Vasilovi Zhupaninovi se povedl dvoumetový odpal mezi obránce a Stanislavu Hejnému a Michalu Soukupovi se podařilo doběhnout domů. Vasil pak přidal čtvrtý doběh. V této rozhodující fázi zápasu předvedl dva klíčové obranné zákroky na první metě střídající Matěj Dvořák a pomohl v obraně spolu s výborným Wesleyem Roemerem na nadhozu k dokonalému obratu. Sokol tak získal skalp úřadujícího mistra a v tabulce TOP 6 je pátý se dvěma body před šestými Hrochy Brno, kteří budou jeho dalším soupeřem o nadcházejícím víkendu.

Sokol Hluboká hraje v extralize výborněZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Na mítinku po utkání vyzdvihl trenér Zdeně Josefus především kolektivní výkon a bojovnost. „Otočit proti Drakům z nula tři na čtyři tři je výsledkem zlepšené hry na pálce, ale hlavně bylo vidět, jak kluci doma moc chtějí vyhrávat. Musím vedle Wesleyho Roemera vyzdvihnout Martina Mužíka jako tahouna na pálce a catchera, ale tvrdě pracovali všichni kluci, důležitý byl zásah Josefa Nováka, výbornou práci pro tým odvedl Vasil Zhupanin, v obraně měli těžké zákroky Matěj Dvořák a Kamil Miranda na první a třetí metě, ale nechci zapomenout na nikoho. Dnes to bylo kolektivní vítězství a velmi důležité vítězství, protože každým takovým těžkým zápasem se učíme. Máme v týmu mladé kluky, kteří ještě nikdy nehráli nadstavbu a každý bod nás posouvá dopředu nejen v tabulce, ale i v důvěře ve vlastní síly,“ zhodnotil sérii trenér Zdeněk Josefus.

O víkendu čeká Sokol třetí kolo TOP6 s Hrochy Brno. „Takhle bychom chtěli pálit dál i proti dalším soupeřům, protože v nadstavbě jde o každý bod a my se, přestože jsme nováček, chceme poprat o finále. O víkendu nás čekají Cardion Hroši Brno, sobotní dvojutkání hrajeme doma a věříme, že diváci nám opět pomohou. A týden na to nás čeká Tempo Praha, tedy týmy, které jsme dokázali v základní části přehrát. Věřím, že už budeme zdravotně v pořádku a naše lavička bude kompletní i s Janem Novákem na nadhozu, a že budeme moci v nejsilnější sestavě zabojovat o finálovou čtyřku,“ soudí předseda Sokola, nadhazovač David Šťastný.

Třetí sérii s Cardion Hrochy Brno rozehraje Sokol Hluboká doma v sobotu 10. 7. od 13. a 16. hodin, třetí utkání série se hraje v neděli 11. 7. od 13. hodin v Brně. Všechna utkání jsou streamována a vidět je můžete na webech pořádajících týmů / baseball-hluboka.cz/extraliga nebo na webu České baseballové asociace /tv.baseball.cz/, o živý komentář z domácího utkání se v sobotu postarají Jan Kolář a Milan Mařík. Vzhledem k uvolnění protiepidemických opatření jsou na Hluboké pro diváky připraveny obě tribuny k sezení.