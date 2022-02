Aktuálně nejlepší dva týmy české extraligy volejbalistů svedly souboj ve finále Českého poháru. Jihostroj České Budějovice postoupil přes Ostravu, Karlovarsko zdolalo obhájce titulu Duklu Liberec. Trenér Dvořák ještě před utkáním říkal: „Je to o jednom zápase, jsme na něj připraveni. Musíme se opřít o servis, musíme se „odbrzdit“ a dostat se do pohody.“ Také trenér Karlovarska Jiří Novák měl o finále své představy: „Může to být trochu svázané, kdo bude klidnější, odveze si pohár.“