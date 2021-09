V létě tradičně vyrážejí k Lipnu. Stejně jako letos. "Trénujeme tady, plníme úkoly," přikyvuje mistr taekwondo Milan Prokeš.

Úkoly pro sportovce připravil zajímavé. "Třeba psali dopis rodičům," usmívá se. Ne email, ne sms, ne aplikace v telefonu.

A počítač?

To už vůbec ne.

Taekwondisté z Velešína u LipnaZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Propiskou na dopisní papír. Jako za starých časů. "Byly za to body, ty se pak na konci pobytu u Lipna sečetly," přikyvuje Prokeš. Společně s dalšími trenéry se velešínští taekwondisté vypravili přímo k lipenskému jezeru. Na soustředění do Přední Výtoně. Zkušenosti dětem předávala i úspěšná taekwondistka Jana Mikešová. "Já jsem tu z pozice trenéra, dohlížeče," pousmála se nad dotazem, jakou roli na sportovním kempu přesně plní. "U Lipna byly děti, které máme v klubu, jsme společně sžití, nebyl žádný problém," nepřímo pochválila chování malých taekwondistů."Někteří členové našeho klubu byli v Přední Výtoni už popáté," dodala. "Jsou to vlastně naše děti, naše rodina," dokumentovala, že i při výuce bojových umění může převládat přátelská rodinná atmosféra.

Proč si Jihočeši vybrali právě Přední Výtoň?

"Jsme tady zvyklí, je tu krásně, máme tady ideální podmínky. A na některých místech, kam jsme jezdili dřív, se podmínky výrazně zhoršily. Přední Výtoň jsme si prostě zamilovali."

Milan Prokeš během pobytu u Lipna sportovce netrápil taktikou vedení boje. "Spíš je to něco jako ve stylu tábora," popisoval. "Snažili jsme si hrát, cvčit, snažili jsme se děti zabavit."

Taekwondisté plnili u Lipna hodně úkolů. Nadšení na nich bylo vidět na první pohled. Po vynucené pauze děti po sportu prahnou snad ještě víc než před nástupem viru. "Konzultujeme to i s jinými sportovními odvětvími, to jádro, co bylo v Přední Výtoni, je na sport hodně natěšené. To je pravda."

Trenéři napříč sporty zaznamenali vinou koronavirové pandemie úbytek sportovců. "Situace s koronavirem s tím sportovním prostředím zahýbala," potvrzuje Milan Prokeš. "Úbytek pozorujeme i u nás, doufám, že se to tedy změní právě teď v září, kdy jsou nábory, kdy se snad rodiče a děti zase vrátí ke sportu."