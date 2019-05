České Budějovice - V Jihostroji končí nahrávač Filip Kupilík.

Nahrávače de Ama v Jihostroji doplní Ondřej Piskáček. | Foto: Deník/ cvf.cz

Nejlepší český volejbalový tým okamžitě zajistil náhradu. Do Č. Budějovic přichází dvacetiletý odchovanec Liberce, kapitán juniorské reprezentace, mistr Evropy do 18 let a nahrávač stříbrné „dvacítky“ z mistrovství Evropy Ondřej Piskáček, který míří na roční hostování pod Černou věž.