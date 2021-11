Devátý ročník navázal na předchozí závody, kdy atleti pravidelně "trhali" rekordy. "České Budějovice jsou i proto pro nás důležité, byl tady na půlmaraton zaznamenán rekrodní čas," přikyvoval Carlo Capalbo.

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice startoval i letos na druhém největším čtvercovém náměstí v České republice. A rekordy, o kterých Capalbo mluvil? Daniel Chebii: 0:59.49 a Agnes Jerutová 1:09.53. Oba z Keni. "Znám hodně náměstí, ale toto opravdu v mém životě patří mezi nejkrásnější," pokračoval Carlo Capalbo v komplimentech. "I pro nás byl tento rok moc těžký," zmiňoval šéf běžeckého seriálu celosvětové potíže s covidem.

Carlo Capalbo na českobudějovickém náměstíZdroj: Deník/ Kamil Jáša

"Ale poslední bývá nejlepší, to platí i o Českých Budějovicích," dodal na adresu závěrečného dílu RunCzech. "Musíme pokračovat, doufám, že příští rok bude lepší," nahlédl i do nedaleké budoucnosti. "V Budějovicích jsme měli tisíc osm set lidí na půlmaraton, to je dobré číslo, tisíc dvě stě atletů se přihlásilo na rodinný běh. Bohužel, covid poslal hodně dětí do karantény."

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice se běžel v jiném termínu, než bývali na jihu Čech zvyklí. Velké parno tentokrát vystřídaly výrazně nižší teploty. "Myslím, že to je pro sportovce dokonce i lepší," uvažuje Carlo Capalbo. "V letech 2018 a 2019 bylo v Budějovicích třicet stupňů. To je moc. Te´d uděláme kalendář a uvidíme, jaký termín zvolíme pro České Budějovice na rok 2022."