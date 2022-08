Podle počítačové listiny bylo pořadí: 1. VS Tábor 143, 2. Klatovy 139, 3. Čtyři Dvory 138, 4. Pacov 127, 5. Vlašim 113, 6. Beroun 107, 7. Plzeň 98, 8. Sp. Praha 88. Celkově po čtyřech kolech tedy mají Čtyři Dvory shodně s Klatovy po 28 hlavních bodech a o jejich vítězství ve skupině by rozhodovaly pomocné body - těch Jihočeši nasbírali 631,5 a Západočeši jen 578,5, do kvalifikace o postup nadcházející sobotu tedy by měl jít "Čtyrák"! "Vodníci" končí čtvrtí s 18 body.