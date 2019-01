Ledenice /ROZHOVOR/ - V úterý začíná softbalový svátek v Ledenicích – ME juniorů.

Zátoka Žraloků je domovem extraligového nováčka z Ledenic. Na snímku kouč mužů Jaroslav Korčák. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Trenér Jaroslav Korčák věří, že Žraloci pořadatelství zvládnou se ctí a čeští hráči na oplátku přispějí ke zdárnému turnaji postupem do finále, kde by dle papírových předpokladů měli potkat Dány.

Jaké postavení mají v kádru reprezentace hráči z Ledenic?

Co jsme se bavili s trenéry po posledním turnaji, kdy se oznamovala závěrečná nominace, tak je velká šance, že v opening game proti Dánům budou hrát všichni čtyři v základu. Petr Frejlach by měl začít nadhazovat, jinak je mezi nadhazovači dvojka až trojka. Krištof Effenberk je druhý catcher, zřejmě spíš bude hrát v zadním poli. Petr Čermák by měl být první pálkař a Staněk je první metař. V zápasech play off na konci týdne možná Petr Frejlach bude sedět, ale ti další tři by víceméně měli hrát pořád.

Počítá reprezentace s tím, že když zapojí domácí softbalisty, tak Ledenice budou šampionát více prožívat? Přijdou je povzbudit rodiny, kamarádi . . .

Určitě. Lidé z Ledenic a blízkých obcích vědí o akci poměrně dlouho. V regionu také, takže návštěvnost by měla být velká. Navíc počítáme s tím, že přijedou fanoušci z celé republiky. Nejen rodiče a kamarádi reprezentantů, ale i lidé z jiných oddílů. Pro diváky připravujeme bohatý doprovodný program.

Čímž zvete fanoušky do Ledenic nejen na softbal . . .

Zveme je, aby se přišli do areálu pobavit, a ten softbal samotný je jeden z důvodů. Například ve středu tu bude salsa party – výuka salsy. Přijede Žlutá ponorka a bude míchat koktejly. K tomu ohnivá show, krátkodobé tetování. V sobotu oslavíme deset let softbalu v Ledenicích. I proto po skončení finále uspořádáme velkou party s kapelou.

Co víte o konkurenci českého týmu, a kdo by mohl být v turnaji největším favoritem?

Favority jsme určitě my a Dánsko. Předpokládá se, že Dánsko asi bude o kus lepší než my. Máme mladý tým. Loni jsme vybírali hráče do výběru záměrně tak, aby se mohli zúčastnit i mistrovství světa v roce 2012. Budeme je mít pohromadě celé čtyři roky. O třídu horší než my a Dáni by měl být v turnaji Izrael a o další třídu Chorvatsko. Tak uvidíme. Naší povinností je dostat se do finále a tam minimálně předvést dobrý výkon. Myslím, že máme na to Dány porazit, ale ne je porážet.

A kolikrát se s Dány v turnaji potkáte?

Systém je daný: dvakrát každý s každým v základní skupině. V play off nejdřív hraje první s druhým a třetí se čtvrtým. Vítěz ze souboje prvního s druhým rovnou postupuje do finále. Poražený ze souboje třetího se čtvrtým obsadí čtvrté místo. Poražený z utkání prvního s druhým a vítěz zápasu třetího se čtvrtým se střetnou o postup do finále. S Dány se tudíž můžeme potkat celkem čtyřikrát. I když ve skupině třikrát prohrajeme, nevadí to, protože pořád ještě můžeme postoupit do finále. Jde o to uspět v play off. Ve skupině proto neodkryjeme soupeři všechny karty.

Proč se český tým ubytoval až v Třeboni, odkud to má do Ledenic nejdál? Proč nebydlí přímo v dějišti turnaje?

V Ledenicích není vhodná možnost k ubytování. Třeboň jsme zvolili proto, abychom byli dál od soupeřů a měli klid. Bydlíme na intru na zámku, kde je pěkné prostředí. Budeme mít všechno, co potřebujeme. Dojíždění nám nevadí – z Třeboně je to kousek, čtvrt hodiny cesty.

Nezamotali vám jako pořadatelům trochu hlavu Izraelci se svými speciálními požadavky?

Řekl bych, že nemají ani tak vysoké nároky, ani nevolají moc často, ale najednou se ozvou, že rychle potřebují něco zařídit. Poslední opravdu „hvězdný“ požadavek byl, že v sobotu nemohou cestovat dopravními prostředky, a tak musejí přespat v Ledenicích, ačkoli výprava bydlí v Budějovicích. To jsme nečekali! Naopak jsme čekali, že budou mít větší nároky na jídlo, ale to si prý přivezou s sebou.

Jaká vládne atmosféra? Je všechno připraveno, abyste ME zvládli?

Ve čtvrtek jsme měli poslední schůzku před turnajem, kde jsme si ujasnili, kdo jaké bude mít povinnosti. Všichni jsou připraveni přispět k tomu, aby vše fungovalo tak, jak má. Jak po pořadatelské stránce, abychom tu měli dostatek lidí pro organizaci, tak na hřišti.