Jaká byla cesta?

Opravdu hodně náročná. Dlouhá a únavná. Kemerovo leží v Asii. Na Sibiři. Vzdušnou čarou to je šest tisíc kilometrů. Je to až téměř u hranic s Mongolskem. Tým se opravdu proletěl. Z Českých Budějovic do Prahy, odtud do Moskvy, tam šest hodin čekání a odlet do Novosibirsku. Z tohoto města ještě pět hodin autobusem do Kemerova. Cesta celkem zabrala přes dvacet nodin. K tomu si ještě připočtěte šestihodinový časový posun. Cestování bylo opravdu dlouhé a náročné.

Trenér René Dvořák v Kemerovu hráče chválil. Zmínil pocit křivdy

Jak hodnotíte výkony Jihostroje České Budějovice v Poháru CEV 2021/22?

V původní sestavě dvaatřiceti týmů jsme postoupili volným losem přímo do šestnáctifinále. Za soupeře jsme dostali silný ruský tým Kuzbass Kemerovo. Doma jsme dokázali odehrát vyrovnaný zápas. Prohráli jsme dva tři až v dlouhém tie breaku. V odvetě jsme v Kemerovu potřebovali zvítězit, abychom postoupili. To se nepovedlo. Po boji jsme prohráli jedna tři. Naše cesta Pohárem CEV tak končí ve druhém kole. S týmem z ruské Superligy jsme ale dokázali hrát vyrovnané zápasy, to je skvělá reklama nejen pro náš klub, ale také pro celý český volejbal.

Volejbalový trenér Petr BromZdroj: Deník/ archivBude hrát Jihostroj ervopské poháry i za rok?

I v příští sezoně bychom rádi hráli buď v Poháru CEV nebo v Lize mistrů. K cílům našeho klubu patří měřit se s nejlepšími evropskými kluby. Vítěz české extraligy by měl hrát skupinovou fázi Ligy mistrů, to je pro nás určitě veliká motivace.

V pondělí přijede Liberec s novým trenérem?

Ano. O to bude zápas s naším tradičním rivalem atraktivnější. Pter Brom dříve úspěšně působil v Budějovicích, teď převzal tým Liberce. V sedmnáct hodin začne utkání, ve kterém půjde o čelo tabulky.