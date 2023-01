Na videu si můžete prohlédnout, jak se volejbalisté Jihostroje "naloďovali" na palubu autobusu. České Budějovice vyrazily do Beskyd o den dřív, profesionální volejbalový tým jasně dokumentoval, jak mu záleží na každém bodu. Ve středu přijede do Č. Budějovic Maaseik. Zápas o postup do čtvrtfinále CEV cupu začne v českobudějovické Sportovní hale v 18.00.