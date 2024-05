Volejbalový Jihostroj České Budějovice oznámil jméno nového trenéra pro nadcházející sezonu. Zkušený Zdeněk Šmejkal se vrací do české extraligy, aby navázal na své předchozí úspěchy a přivedl tým k dalším vítězstvím.

Finále extraligy volejbalistů. Jihostroj v domácí hale | Video: Deník/ Kamil Jáša

Novým trenérem Jihostroje České Budějovice bude v sezoně 2024/25 Zdeněk Šmejkal. Klub potvrdil informaci na svých webových stránkách.

Zdeněk Šmejkal byl domluvený na pozici hlavního trenéra už pro uplynulou sezonu, nakonec ale musel nabídku z vážných rodinných důvodů odmítnout. Situace se změnila a dvaašedesátiletý kouč bude od sezony 2024/25 novým trenérem Jihostroje. V české extralize tak naváže na úspěšné angažmá na Kladně, v Benátkách nad Jizerou a Ostravě, se kterou vybojoval jako hlavní trenér titul v roce 2013. „Máme radost, protože jsme o Zdeňka měli zájem dlouhodobě. V našich očích je to nejlepší český trenér, kterého mělo hledáčku více extraligových klubů. Je to zkušený kouč, který volejbalu výborně rozumí a má přirozenou autoritu. Skvěle pracuje s mladými hráči, což už v minulosti opakovaně dokázal. Má za sebou mnoho úspěšných sezon jak doma, tak v sousedním Rakousku. Navíc je to i člověk pevných morálních zásad,“ sdělil k příchodu nového kouče generální manažer Robert Mifka.

V Českých Budějovicích tak skončila mise prvního zahraničního trenéra v historii klubu. Andrzej Kowal se rozloučil mistrovským titulem a vysloužil si nabídku z prestižní polské PlusLigy. „Trenér Kowal přinesl do našeho klubu mnoho nového. Ukázal nám, co znamená opravdu profesionální přístup a byl pro nás velkou inspirací. Rozumím ale, že nabídka z jedné z nejprestižnějších soutěží světa se neodmítá. Přejeme mu hodně štěstí v návratu do Polska,“ hodnotí přínos polského stratéga Robert Mifka.

Narodil se v 24. září 1961. Jeho trenérská kariéra je z největší části spjata se sousedním Rakouskem, kde ušel s týmem ze Zwettlu neuvěřitelnou cestu z krajského přeboru až do nejvyšší rakouské soutěže. Na začátku roku 2008 dostal během rozjeté sezony nečekanou nabídku převzít Kladno a ze dne na den se tak vrátil do Česka. Přestože sezona už byla na prahu play off, dokázal dát tým dohromady a dokráčel s Kladnem k bronzovým medailím.

Sezonu 2008/09 začal na střídačce Kladna jako asistent hlavního trenéra Jindřicha Licka a společně získali stříbrné medaile, když ve finále podlehli Jihostroji České Budějovice. V sezoně 2009/10 si Zdeněk Šmejkal odskočil „na hostování“ do Benátek nad Jizerou, které dovedl k premiérové účasti v play off. Na vyřazovací část se však vrátil trénovat na Kladno, kde získal svůj první mistrovský titul.

Od sezony 2010/11 se stal hlavním trenérem VK Ostrava, se kterou se hned ve své úvodní sezoně probojoval až do finále extraligy. Po finálové porážce s Jihostrojem bral Šmejkalův tým stříbro. Mezitím jeho trenérská kariéra nabrala na obrátkách, když se stal asistentem trenéra české reprezentace (2011–2013). Na zlatý stupínek s Ostravou vystoupal o dva roky později v roce 2013 – jedná se o dosud poslední mistrovský titul pro Ostravu. Poté se Zdeňku Šmejkalovi dostalo pocty nejvyšší, když v letech 2013–2015 vedl národní tým jako hlavní trenér.

Na začátku sezony 2015/16 došlo k neshodám ve vedení ostravského klubu, a tak kouč překvapivě na střídačce skončil. Bez angažmá nezůstal dlouho – na začátku roku 2016 se dohodl na spolupráci s Waldviertelem, který v minulosti dotáhl do nejvyšší soutěže. Přestože s týmem pracoval krátce, na konci sezony se mohl radovat z rakouského bronzu. Vzhledem k tomu, že v Rakousku působily dva kluby, které hrály pravidelně Ligu mistrů a měly oproti ostatním navrch, se jednalo o obrovský úspěch.

Přestože Waldviertel měl zájem o pokračování Zdeňka Šmejkala a nabízel mu nesrovnatelné podmínky, kouč se rozhodl dodržet slovo a vrátil se na další sezonu do Ostravy, kde se mezitím urovnaly vztahy. V ostravském klubu se tehdy potkal například s Oliverem Sedláčkem, kterého tak dobře zná. Po sezoně 2016/17 už se opravdu vydal zpět do Waldviertelu, kde byl hlavním trenérem posledních sedm sezon.

Během nich získal rakouský titul, pohár i superpohár. Pod jeho vedením ve Waldviertelu nastupovali například Martin Licek nebo Sam Taylor-Parks. Sezonou 2023/24 ukončil svou rakouskou misi a vrací se do české extraligy. Na své předchozí úspěchy chce navázat jako hlavní trenér VK Jihostroj České Budějovice, se kterým navázal dlouhodobou spolupráci.