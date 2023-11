Údaj z titulku bychom měli upřesnit. Nohejbalové mistrovství České republiky se vrátí do Českých Budějovic po 26 letech. Ředitelem prestižního a atraktivního turnaje bude Zdeněk Musil. 17.11. se objeví v českobudějovické Sportovní hale všechny hvězdy českého nohejbalu.

Ředitel Samson MČR trojic v nohejbalu Zdeněk Musil | Video: Deník/ Kamil Jáša

Hvězdy českého jsou zároveň i hvězdy světového nohejbalu. Česká republika v tomto směru hraje ve světě dominantní roli. V Českých Budějovicích se MČR uskuteční téměř po třiceti letech. Zdeněk Musil, který bude ředitelem turnaje, má několik motivací najednou: "V Českých Budějovicích má nohejbal obrovskou tradici," popisuje bývalý hráč extraligového Dynama Č. Budějovice. Zdeněk Musil měl ale i jeden speciální důvod, proč se rozhodl, že MČR v nohejbalu trojic uspořádá. "Jako bývalému nohejbalistovi mi vadí stereotyp, se kterým svaz přiděluje pořádáni mistrovství České republiky. Neustále je to na stejných místech, většinou se všechno dělá na poslední chvíli, moc se nepracuje s diváky, spíš to vždy proběhne, aby to někde bylo." A protože Zdeněk Musil nechce své kolegy a ředitelské předchůdce jen kritizovat, udělal sympatický a rázný krok: "Abych nebyl jen kritikem, tak jsem si chtěl zkusit, jestli je opravdu tak náročné, mistrovství České republiky uspořádat v trošku větším měřítku."

Nižší soutěže. Klub pod zámkem gratuloval Otepkovi k padesátce

Prvním velkým soustem, které si vzal na svá bedra, je prostor českobudějovické Sportovní haly. Volejbalové bitvy v play off ano. Ale nohejbal? Není jedna z největších hal v kraji až příliš prostorná? "Možná se to může zdát," přikyvuje Musil. "Od rána, základní skupiny, a ještě podstatnou část play off budeme hrát na dvou kurtech," popisuje ředitel jednoho z nejprestižnějších turnajů v sezoně, jak vymyslel organizační strategii. "Řešili jsme otázku, jestli máme hrát ve dvou halách, nebo v jedné veliké." Jak je vidět, zvítězila druhá varianta. Samson MČR v nohejbalu tak bude koncentrováno do jednoho místa. A to je dobře. "Na centrkurtu budeme hrát od semifinále."

V hale budou 17.11. nejlepší české týmy. "Čerstvý extraligový šampion Modřice, vicemistr z Čakovic, čekáme Karlovy Vary. Přijede kompletně celá extraliga, která má účast na mistroství České republiky jako povinnost. Čekáme hojnou účast týmů z první i druhé ligy." V akci budou i zástupci jihočeského nohejbalu. Zdeněk Musil přidal i jména: "V barvách Startu Praha Chalupa a Fík. Jan Chalupa může uzavřít kompletní sadu titulů v mužském nohejbalu," přidává Musil velkou zajímavost. "Strakonice, Třeboň a Dynamo České Budějovice," jmenoval další družstva, která by neměla 17.11. na ploše Sportovní haly chybět. Ředitel turnaje řeší všechno. Podstatné věci, ale i detaily. "Catering, pořadatelskou službu," vyjmenoval aktuální největší starosti. "Mohlo by přijít hodně diváků, potřebujeme v hale zdravotníka, potřebujeme security, Sportovní hala je na velké akce uzpůsobená, je tam hodně vchodů, my potřebujeme příznivce nohejbalu správně nasměrovat."

Zdeněk Musil ještě dodal: "Dvacet šest let tady takový šampionát nebyl, doufám, že jsou všichni natěšení, že přijde co nejvíc lidí."