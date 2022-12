"Hosté po výkonu ve druhém poločase zaslouženě vyhráli. My nedokázali přenést výkon z první půle do druhé, bylo to asi dáno menší zkušeností týmu. Trochu mi také připadalo, že jsme se v úvodním dějství jakoby báli výrazněji odskočit, udělat si komfortnější náskok. Do druhého poločasu jsme vstoupili vcelku dobře, ale balony, které jsme dokázali získat, jsme zase hloupě ztratili. Takový byl obraz nějakých deset minut. Pak hosté změnili trochu obranu, vytáhli ji na dvojkách a my jsme začali kupit chyby. Frýdečtí nás dostali pod tlak. Tady nám chyběly zkušenosti, to zápas rozhodlo," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

Házenkáři dlouho sahali po bodech, vše změnilo pouhých deset minut

Mužem utkání byl na domácí straně zvolen mladý pivot Martin Němec, který se blýskl i třemi proměněnými sedmičkami. "Bohužel po dobrém vstupu do druhého dějství jsme začali být až moc sebejistí a začali dělat hlouposti. Ztráceli jsme lehce balony, což soupeř trestal rychlými kontry. Měli jsme dlouhou pasáž, kdy jsme nedali gól, ale upřímně nevím, čím to bylo, co se stalo. Několikrát jsme dali zbytečné přihrávky, kdy nám hosté balon vypíchli. Kdybychom si každý jednotlivě víc dovolili jeden na jednoho, mohli jsme jít častěji do gólového zakončení. Po špatné pasáži jsme se v závěru zase trošku zvedli a znovu přišla chuť, ale to už se s výsledkem nedalo nic dělat. Mám obrovskou radost, že jsem teď dostal větší příležitost se ukázat a doufám, že se budu zlepšovat," doplnil k utkání Martin Němec.

I přes výhru svého týmu pochválil trenér hostů i hru strakonického celku. "Jsme nesmírně šťastní, že jsme zápas zvládli. Apeloval jsem na mužstvo, že nás čeká těžký soupeř, což se potvrdilo. Konečný výsledek a gólový rozdíl je trošku zkreslující, pro Strakonické až krutý. Domácí nám dali hodně zabrat, v prvním poločase byli lepší a jen shodou okolností a tím, že jsme se hecli, nebyl do přestávky rozdíl větší než jedna branka. Po obrátce jsme se snažili držet našeho systému – dobrá trpělivá obrana, narušit rozehrávku, výborný pohyb spojek. Křížně pohyby Strakonických totiž dělají problémy všem. Navíc jsme v útoku dávali lehčeji góly než v první půli, což rozhodlo. Jinak musím konstatovat, že jsem viděl snad všechny zápasy Strakonic a musím říci, že do extraligy patří. V domácím prostředí jsou brutálně silné. Když budou takto pokračovat, nemám strach, že by se v soutěži neudržely," hodnotil duel trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921