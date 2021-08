Ukázalo se ale, že tam její čtivé líčení ale nebylo v tu dobu celé, a "loudili jsme" u autorky dokončení. S tím, že kdyby si její Race Around Austria (RAA) chtěli dočíst i další čtenáři našeho webu, jestli v něm můžeme její příběh parafrázovat.

Odpověděla obratem: "Určitě. Píši to pro fanoušky, aby si zrochu představili, co je ,ultra?," napsala.

A tak tady je ve stručnosti její příběh dnů a nocí od 19. do 26. srpna 2010, dlouhý 2220 kilometrů s převýšeními 28 200 metrů… Nadepsala jej: Neexistuje nemůžu, ale jen nechci.

Do neznáma...

Se šestičlenným týmem odjeli do Rakouska až v den startu závodu v Schärdingu. "Před RAA mám opravdu obrovský respekt. Zatím žádný Čech, ani muž, natož žena, takovou porci kilometrů a výškových metrů nonstop nejeli!" píše. "Brutální druhá půlka" vede přes Alpy, kdy už má závodník v nohách přes tisíc kilometrů… Naplánovala si dvě hodiny spánku každou noc. Jestli to organismus, vydrží ví bůh, poznamenala si.

Pořadatelé start žen předsunuli o 22 hodin dříve než mužů. Nakonec 19. srpna vyrazila v 19.53 hodiny z náměstí ve Schärdingu jako jediná, druhá přihlášená nepřijela. "Hned první kruhový objezd předešle, co se bude v následujících stovkách kilometrů dít: jedno špatné odbočení, následně druhé a já prudím po kilometru jízdy," píše. "V závodě bloudí všichni včetně Rakušanů a nás zachraňuje jen to, že nás v Čechách sleduje na online GPS průběhu plno fanoušků a ti se nám ozývají a radí, pokud z trati sjedeme," předbíhá Hanka v reportáži další děj. "Bloudění při ultra závodu je velký psychický problém, nesu je velice těžce…" Nakonec najeli jen asi 20 km navíc, její tým v tomto ohledu odvedl vynikající práci, ale stresové situace z tohoto problému ji "šíleně štvaly", uvádí.

Dvě hodiny spánku za 29 hodin

Už prvních nočních 225 km ze Schärdingu do Litschau s převýšeními přes 3500 metrů bylo hodně těžkých. Ve dvě v noci dělali první pauzu na teplou polívčičku a větší jídlo. "Představa dalších 2000 km je zabíjející…," přiznala. S ranním sluníčkem a další "papací" pauzičkou v půl sedmé ožila a při sjezdu osmdesátkou poprvé cítila radost z jízdy. Oproti časovému rozpisu ale měli po 220 kilometrech tříhodinový "zásek".

Následujících 500 km jeli převážněproti větru podél českých, slovenských a maďarských hranic ke Slovinsku na první kontrolu v Halberainu, která je na 761. kilometru trati. "Snažím se vypnout mozek a makat naplno, ale je to strašně těžké," píše.

A bilancuje prvních 29 hodin závodu: doba spánku dvě hodiny, vzdálenost 516 km, převýšení 5500 metrů, 22:34 h jízdy průměrem 23 km/h, i s odpočinky 17,8 km/h…

Cesta i nálada "nahoru dolů"

K Halberainu stoupají dvanáctistupňovými kopečky. Kontrolní stanicí projíždí první, prozatím ji nedojela ani družstva ani nejlepší muž. Na cestě dál zase bloudí a v reportáži se přiznává, že si z nervozity počíná "jak smyslů zbavená". Navíc se přidává bolest kolena.

Třetí noc cesty, na neděli 22. srpna, rozjíždí při svitu Měsíce v absolutní euforii. I při dlouhém stoupání je "hlava" naprosto uvolněná a podporuje skvělý fyzický výkon, poznamenala si. Do třináctikilometrového sjezdu obléká zimní výbavu. "Dostávám křeče do rukou. Ani na okamžik nelze pustit brzdy a já si uvědomuji, co je před námi v dalších nocích za problém. Ne šílená stoupání, ale sjezdy, a to potmě, a jak se dále ukáže, i za deště a v narůstající únavě, kdy prostě tělo natvrdo usíná na kole," píše.

Její reportáž pokračuje: "Jsme na kótě 898 km a před námi je 340 kilometrů ve zvlněném neustále stoupajícím terénu s dvěma brutálními kopci a jednou čtyřkilometrovou ,stojkou´ před královským stoupáním na Glossglockner… Teplota přesahuje 30°C, kromě pravidelné konzumace asi 0,7 l/h je naprosto nezbytné polévání nejlépe chladnou vodou."

V nohách má v tu chvíli těžkých téměř tisíc kilometrů a v reportáži se přiznává, že tyto výzvy vyhledává. "Posouvají mě po všech stránkách vpřed. Nebaví mě závody, které nemají parametry či mají příliš benevolentně nastavené limity, a tak do cíle dojíždí každý…"

Tady takovou výzvou bylo 42kilometrové schodové stoupání tzv. Karmischen Dolomitenstrasse. "Konečně nahoře! Cítím se úplně vyždímaná a sbírám veškeré síly a soustředění na prudký sjezd. Na asfaltu jsou neustále překopy a záplaty, a tak si vlastně vůbec nesednu. Veškeré rány dostávají chodidla a ruce i zapřená strnulá kolena. Pak vůle selže. Zastavuji a doslova se kácím do doprovodného auta. Zažila jsem už při ultra strašně moc, ale takovéto bolesti ještě ne. Mozek vysílá jediný podnět - bolest, bolest, bolest. A k němu se přidává samozřejmě vyčerpání. V nohách máme od startu nepředstavitelných 1150 kilometrů a před námi ještě hrozivých 1075 kilometrů se zabíjejícím převýšením, a já se topím v hluboké krizi," pokračuje. "Vyrážíme v 20:45 do čtvrté noci a to, co zažijeme v následujících hodinách, je podle mne absolutně mimo lidské chápání. Asi v polovině stoupání na Iselsberg mi začíná třeštit hlava a úplně se zlomí fyzická pohoda. Nic nebolí v ten moment nějak zásadně, ale jsem úplně vyšťavená."

A čekal Glockner…

"V hlavě mi šrotují černé myšlenky. Chvílemi žádné, mozek začíná ve vyčerpání vypínat nebo plodí úplné nesmysly. Já mám v hlavě pouze: Musíme přejet Glockner. Ale jak, to v daný moment si fakt představit nedokážu," přiznává.

Třicet minut po půlnoci 23. srpna najíždí do vlastního stoupání. "Přede mnou je 21 kilometrů do nebe. Síla je pryč, mozek nefunguje a já chvílemi vůbec nevnímám ani okolí, ani doprovod. Nic. Jen v nějakém podvědomí mám zakódováno, že musím dopředu, musím nahoru, nesmím zastavovat. Vůle mele z posledního, rychlost se pohybuje mezi 6-7km/h. Chvílemi netuším, co se děje. A bohužel zastavuji… Hodněkrát… Vždy v okamžiku, kdy doslova nejde otočit nohama. Snažím se sníst aspoň energetické tablety a vypít aspoň doušek coly. Vůbec nejsem schopna koordinovat nasednutí. Buď nasedám, držíce se zrcátka auta, a nebo mě drží jako při startu časovky za sedlo doprovod."

Ve 3:20 jsou nahoře na Hochtoru. "Skoro nevěřím. Fouká vichr a já na sebe nechávám navlékat zimní garderobu. Ve čtyři ráno najíždíme do deště. Nenadávám, jen tupě jedu vpřed. Pohybuji se na hraně vědomí… Po prvních třech serpentýnách jasně cítím, že usínám. Ruce mám křečovitě sevřené na pákách brzd, silou vůle se snažím neusnout, ale prostě tady už jde o základní lidské pudy a vůle nic nezmůže. Na každé rovince mi padá hlava a posunuji se do protisměru… Veškerou snahu směřuji jen na to dostat se nějak dolů, přežít.

Nejtěžší den?

V pět hodin ráno jsme dole a ve zdraví! Mám za sebou naprosto šílený den a nejtěžší závodní ultra kilometry v životě. Potřebuju spát. Tělo po sjezdu totálně vypnulo a mám problém ujet i jen stovky metrů, abych neusnula natvrdo. Jak jsem jela v tyto momenty na kole, vůbec nevím. Absolutní okno. Jsem beze zbytku závislá na týmu a oni jsou teď těmi, kteří rozhodují závod… V 7:30 mě budí. Jsem skoro v bezvědomí a chvíli ani nevím, kde jsem. Skoro mám pocit, že ani není možné se pohnout. Je to snad nejhorší ráno mého života. Dostávám teplé jídlo, ale tělo prostě jako by nechápalo, že má jíst. Zprovoznění mé ,mrtvoly´ trvalo 1,5 hodiny. Čeká na nás další pekelný den, 250 kilometrů s průsmyky Gerlospass a Kuhtai! Úplně mě ale šokuje, jak zázračně zregenerovaly svaly…"

Po 2200 kilometrech na kole…Zdroj: Deník/privat

"Po pauze pokračujeme dolů a čeká na nás závěrečný sjezd do údolí Innsbrucku. Na Kuhtai s vrcholem 2017 m n. m. vede 23 kilometrů stoupání s převýšením přes 1300 metrů, a zase v noci. Je pátá na kole a já zatím spala celkem šest hodin… Ve 22:40 jsme na vrcholu. Během pár okamžiků při sjezdu doslova a do písmene usínám za jízdy na kole. Silou vůle se snažím udržet vzhůru, ale je naprosto marné. Před námi je ještě 20 kilometrů klesání! Zastavuji, nasedám a během pár stovek metrů spím. Po dlouhé době pociťuji hmatatelný strach na kole. Martýrium trvá téměř dvě hodiny a dole sotva stojím na nohou… Na spánek na úterý dostávám pouhé dvě hodiny. Budí mě ve tři ráno. Před námi je ještě 760 kilometrů…

Jako robot?!

Zatímco jsem převlékána a krmena, jen tupě sedím a v duchu sbírám veškeré síly, odhodlání i vůli vůbec vyjet. Je to nesmírně obtížná situace a stojí veškeré psychické síly, které v daný okamžik mám. Optimismus je docela fuč. Nicméně mi tým nedává šanci a po chvilce jsem posazena na kolo a vystrčena na trať. Připadám si jako šílenec a robot v jednom a nezastírám, že mě v uplynulých chvilkách i napadlo se na vše vykašlat a skončit… Kromě jiného začíná být problém se zadkem, odřeným krajem sedla. V následujících hodinách na nás čeká Silvretta - Bilerhohe 2037 m n. m., tedy 40 kilometrů do kopce. Tento průsmyk tempového stoupání mě zase posadil na koně. Čekají ještě tři passy, já ale teď nic neřeším, mozek už je hodně mimo. Opět usínám na kole a jediné, co si přeji, je nejet! Ale příchází další zvrat a z naprosté apatie a útlumu se najednou začíná tělo vzpamatovávat a nohy rozjíždět! Prostě obrat o 180°, tak typický pro ultrazávody."

Po Silvrettě ji čekalo 25 kilometrů sjezdu opět s velkými problémy s rukama. Ke stoupání na Faschinajoch (1486 m n. m.) na 1620. kilometru závodu poznamenala, že vršek už má parametry alpského kopce.

Spát alespoň pár minut…

Do šesté noci závodu vjížděla městem Reutte. "Deficit spánku se u mě projevuje klasicky: pořád mám pocit, že už jsme zde byli, že jezdíme dokola, že bloudíme…," zapsala si. Při sjezdu z Fernpassu (1216 m. n. m.) zase na kole usínala. U městečka Nasseraith zastavili a už ani nevěděla, jak se dostala do auta ke spánku - na půldruhé hodiny… Když ji ve středu 25. srpna ve 2:30 budí, chvilku vůbec nevěděla, kde je a co se děje. Usínání za jízdy se opakovalo. Zastavovali alespoň na pár minut. Před Innsbruckem se "zmučený" organismus zase vychýlil nahoru a ožila - "jako asi potisící během závodu", píše. Další zvrat přišel na rovinách v protivětru. "S doprovodem propícháváme puchýře na rukách, protože skoro nemohu držet páky," uvádí.

"Ovládá mě totální vyčerpání, vůbec nevím, kde jsme. Jsem úplně mimo. Vše okolo mně začíná štvát a postupně se prohlubuje můj útlum, naprostá clona okolo mne, těsně před druhou hodinou odpoledne usínám na kole. Melu z posledního a prostě musíme jít spát. Po osmi minutách se budím sama od sebe a pokračujeme. Téměř nevnímám okolí, ale neusínám. Funguje pouze podvědomí, že musíme jet dál. Každá stovka metrů mi přijde nekonečná, jako bychom se ani k cíli neblížili. O čase už nemám ponětí vůbec žádné. Neřeším nic. Fyzický výkon je stále víceméně stabilní a velice mne překvapuje, jak mi to neustále jede. Pak ale během několika desítek minut mi otýkají ruce a já si toho všímám, až když se mi zařezávají rukavice. Totéž postihuje obličej a z očí mi zůstávají úzké škvírky… Do cíle chybí 250 kilometrů nepříliš těžkého profilu a jedna noc a já si vůbec nepřipouštím, že bychom závod neměli dokončit. Máme za sebou výjimečný výkon, na který zatím žádný Čech ani žádná žena na světě nedosáhli! Vím, že jedinou odměnou pro fantastický tým je dokončení závodu, a nic jiného si nepřipouštím… V 19:20 jsme v Bischofshofenu.

Poslední noc závodu jsme dohodli, že spát půjdeme vždy, když budu usínat, ale vždy jen na 10 minut. Jenže všechno bude jinak… V 19:42 vyrážíme. Ve 22 hodin v městečku Kuchl znovu klasicky usínám na kole. Uléhám a hned usínám. Během pár minut mě budí nějaký hlas. K našemu autu přijíždí nějaký chlapík a s radostí vykládá, že na on-line zpravodajství viděl, že parkujeme u jeho domova… I jeho fandění mě vystrkuje zpátky na trať.

Psychická euforie je během pár kilometrů totálně zašlapána blouděním ve městě Hallein, osm kilometrů navíc křížem krážem, cik cak. O půlnoci nám do cíle zbývá 150 kilometrů. Nejsem schopna pokračovat a prostě musíme jít spát. Psychika zlomila fyzično… Nastavený budík nás nevzbudí, dopřáváme si tři a půl hodiny a vyjíždíme 26. srpna ve 4.40. Spánkový deficit je už obrovský a zatímco vůle přinutí nohy jet a po fyzické stránce organismus fungovat, jinak jsem už úplně mimo a velký problém je jakékoli uvažování."

Emoce a slzy…

V Braunau narazili na uzavřený kulaťák… "Přes zuřivé protesty stavbyvedoucího projíždím po horkém asfaltu a čekám, kdy gumy nevydrží… Ale vydržely. TUFO Elite Pulse prostě," píše.

Líčí emoce a pocity, které prožívala. "Občas ukápne i slza a hlavou mi prochází celých 15 let mého cyklistického života. Myslím na všechny lidi kolem mne, na fantastický tým, který mám poslední tři roky a který mi umožnil svou maximální podporou zažít splnění všech mých snů. Moc si toho vážím a všem strašně moc děkuji, zvláště stálému jádru týmu, které se mnou bylo na všech těchto závodech: Kubovi Charvátovi, Alče Fridrichové, Petru Janoušovi. Oni byli těmi, kteří ze mne dostali vždy vše a drželi mně nad vodou v krizových situacích a mých slabších chvilkách."

Když uslyšela hymnu…

Když po 159 hodinách a 53 minutách opět uviděla název Schaerding, splnil se jí i prý poslední ultra sen. A pak byla v cíli, na náměstí, odkud před necelými sedmi dny vyjela. "Šampaňské je všude, v kapse mi ,mňoukají´ gratulující smsky a oslavování končí pro mne neuvěřitelně a důstojně - českou hymnou. Poprvé v závodním životě slyším národní hymnu a v ten moment už slzy neudržím. Ani se za ně nestydím," končí její reportáž.

V jejím závěru bilancuje: Doba spánku za sedm nocí 14 hodin, vzdálenost 2225 km, převýšení asi 28 276 metrů, doba jízdy na kole 106:32 h, průměr 20,90 km/h, celková doba závodu 159:53 h, průměr 13,91 km/h, nejvyšší teplota cestou ke Glockneru okolo Villachu 34°C, nejnižší první noc Gmund 8°C, Grossglockner 9°C.

Na svých webových stránkách pak píše, že ke kolu a cyklistice se původně dostala jako k prostředku regenerace a rehabilitace v roce 1996. Do svých 26 let hrála ligu ve stolním tenise. Maratonů a ultramaratonů se zúčastňuje od roku 1996. V roce 2008 skončila na třetím místě na ME DOS RAS Extréme ve Slovinsku, v nyní druhém nejtěžším evropském ultramaratonu s parametry 1250 kilometrů a téměř 14 000 metrů převýšení. Je držitelkou světového rekordu zapsaného v Guinnessově knize rekordů v jízdě na 24 hodin na silnici z roku 2001 s výkonem 784,743 km. Po pěti letech příprav si zkusila také slavný Race Across America v roce 2007, který ale nedokončila - ujela 942 kilometrů za 37:41 hodiny, tedy průměrem 25 km/h. Naspala při tom 6,5 hodiny… Závod tehdy dokončila jediná žena, která ale také nestihla limit. Nonstop Kolem Rakouska byl podle jejího pozdějšího vyjádření jejím posledním závodem.

V roce 2017 byla na treku v Nepálu "uvidět Mt. Everest", loni navštívila Patagonii a Velikonoční ostrov, 2019 Aljašku a splnila si sen vidět divoké rybařící medvědy doslova na dosah ruky, 2012 Indii… Ale to už bylo moc dlouhé.

Dodat lze snad jen: Šťastné další cesty!