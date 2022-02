Jihostroj vstupoval do utkání s Brnem jako favorit, ale brněnské mužstvo přijelo na jih Čech s odhodláním odvézt si body. Nakonec se hrálo dlouhých 150 minuta. A tak stojí za to si obrovské drama připomenout. „Čekali jsme, že to pro nás bude těžké, protože víme, na čem má Brno hru založenou. Bohužel se to potvrdilo – první dva sety neuvěřitelně šlapalo do servisu, který mu vycházel. Do toho se přidaly naše chyby v útoku,“ hodnotí nejdelší zápas volejbalové sezony českobudějovické libero Martin Kryštof.