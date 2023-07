Pořadatelé z Lokomotivy České Budějovice už víc než půl století pořádají memoriál Jitky Valentové a Jaroslava Rožbouda. Volejbalové setkání na antuce letos proběhlo pod dirigentskou taktovkou Marka Schneidera. A bylo se na co dívat. Atmosféru můžete ochutnat na videu u tohoto článku.

Memoriál Jaroslava Rožbouda a Jitky Valentové v areálu Lokomotivy České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sedm týmů žen, šest družstev mužů. Výborné zápasy, dramatické výměny, obětavé zákroky, odřená kolena. Takové byly kulisy memoriálu Jaroslava Rožbouda a Jitky Valentové. Ředitelskou taktovku převzal po svém otci Marek Schneider, který ji před lety zase přebral od starší bardů českobudějovické Lokomotivy. Turnaj se hraje víc než půl století. V akci byli třeba Michálek, Zmrhal nebo Fila, nahrával jim generální manažer Jihostroje Robert Mifka.

V jiném týmu si zahrál Vojtěch Zach. Turnaje mužů i žen nabídly kvalitu. "Turnaj se povedl, na antuce je to paráda," glosoval Marek Schneider, který se osobně pustil také do boje. "Antukové turnaje k volejbalu patří. Je to obrovské specifikum České republiky, ta komunita se schází nejen přes zimu v halách, ale v létě na písku i na antuce. Je to velké rozptýlení pro všechny hráče, kteří nechtějí ten míč pustit z ruky ani v létě," uvedl Robert Mifka na kurtech Lokomotivy České Budějovice.