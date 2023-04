Sportovně relaxační areál v Táboře, který se jmenuje Komora, se probouzí k životu. Svítí-li sluníčko, zaplní ho výletníci. Sportovci - amatéři. V lednu tu budou závodit cyklokrosaři. A v úvodu února roku 2024 připraví pořadatelé superatraktivní mistrovství světa.

Sportovní areál Komora. Slouží veřejnosti, pojedou se tu velké cyklokrosové závody | Video: Deník/ Kamil Jáša

Už jste se byli někdy podívat ve sportovně relaxačním areálu Komora v Táboře? Ne? Stojí to za to. "Podle mě je to nejlepší sportovní areál v Táboře," říká Petr Balogh, první muž českého cyklokrosu. V lednu se v Komoře pojede mistrovství České republiky. "V prosinci už budeme stavět trať, budeme tam od rána do večera. Každý den." Baloghovou ambicí je, aby závodníci blízko areálu spali, posilovali, aby nasáli atmosféru, aby prožili kus svého života přímo u trati. "Aby si u nás zvykli na prostředí, aby měli opravdu velkou výhodu domácího prostředí pro mistrovství světa." Nejprve mají fanoušci cyklokrosu v hlavách termín MČR 15.1. Pak už začnou myslet na supertraktivní MS.

Co se děje ve sportovním areálu teď? Podívejte se na video u tohoto článku. Je to nádhera. "Vstup je volný, nikdo nic neplatí. Hraje se tam americký fotbal, softbal, děti jezdí na kolech, na bruslích. Podle mě je to opravdu nejlepší sportovní areál, ve kterém jsou šatny, sprchy, nechybí základní občerstvení, pivečko…" Petr Balogh přidal i docela zajímavý postřeh: "Kdybych měl teď někoho učit jezdit na kole, určitě si vyberu Komoru."

Navíc o táborském areálu velmi dobře vědí cyklokrosaři z celého světa. "Na světovém šampionátu v tomto roce v Hoogerheide viděli zástupci kraje i města Tábor, že areál Komora má velký zvuk. V Nizozemsku bylo sedmdesát tisíc fanoušků, moderátor několikrát připomínal, že se uvidíme v roce 2024 v Táboře. Připomínalo se první vítězství van der Poela. Prostě Komoru znají příznivci cyklokrosu ve spoustě zemí, my už máme reakce, že na mistrovství světa určitě dorazí."

Začátkem února 2024 to všechno začne. V Táboře budou nejlepší cyklokrosaři planety. Závodníci budou bojovat ve sportovním areálu Komora o medaile na světovém šampionátu.