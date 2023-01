Letos poprvé bude oceněn také Trenér roku a bude udělena Cena za mimořádný přínos jachtingu v roce 2022. Tentokrát s přihlédnutím i k přínosu v posledním desetiletí vzhledem k tomu, že se jedná o první takovou udělenou cenu a český jachting oslaví v letošním roce 130 let. "O těchto dvou oceněních rozhodne odborná porota složená ze členů Výkonného výboru Českého svazu jachtingu a sportovního úseku," informuje Eva Skořepová.

V nominaci je i Karel Lavický (1985) z YC DIM Bezdrev. S windsurfingem začal v roce 2000 v olympijské třídě Mistral One design. Od roku 2005 vedl olympijskou kampaň ve třídě RS:X, ve které se zúčastnil olympijských her v Londýně 2012, v Riu 2016 a v roce 2021 jako jediný český jachtař v Tokiu. Loni zvítězil v anketě Jachtař roku v kategorii mužů. Od roku 2022 jezdí v nové olympijské třídě iQFoil a chce se pokusit o kvalifikaci na OH 2024 v Paříži.

Výsledky v roce 2022: 68. místo MS iQFoil (164 prken) Brest, Francie, 86. místo ME iQFoil (154 prken) Garda, Itálie, 29. místo Test Event iQFoil (42 prken) Haag, Nizozemsko, 50. místo Světový pohár iQFoil (99 prken) Palma de Mallorka, Španělsko, 10. místo iQFoil Games (48 prken) Cadiz, Španělsko, 10. místo iQFoil Games (35 prken) Torbola Garda, Itálie, 2. místo (1. z ČR) MČR iQFoil (57 prken) Viganj, Chorvatsko. Člen RD 2024 iQFoil

V nominaci je i na jihu Čech velmi dobře známý Michael Maier (1964 - Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy). Na mezinárodní úrovni začal závodit již v roce 1982. Pětkrát se zúčastnil olympijských her a šestkrát vyhrál mistrovství světa veteránů třídy Finn. Anketu Jachtař roku opanoval celkem patnáctkrát. Byl také členem týmu +39 CHALLENGE Amerického poháru. Loni závodil především jako člen týmu slovinské supermaxijachty Way of Life a také na Staru. K jeho výsledkům z roku 2022 patří 1. místo MČR Star (10 lodí) na Lipně (společně s Jakubem Václavíkem) a 1. místo 17th District Championship of Star class (21 lodí) na Lipně (společně s Jakubem Václavíkem).

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne v sobotu 11. 2. v Brně.