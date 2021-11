"Sezonu lze považovat za velmi úspěšnou," hodnotí Gabriela Roberta Vítů (20 let, členka GK Hluboká nad Vltavou). V sezoně 2021 se i díky podpoře Jihočeského kraje zúčastnila 11 turnajů, z toho 4 zahraničních. "Čtyři turnaje se mi podařilo vyhrát." Stala se mezinárodní mistryní Rakouska žen, juniorskou mistryní Slovenska a akademickou mistryní České republiky. "Začátek sezony byl výrazně ovlivněn Covidem, kvůli lock downu byla zrušena všechna reprezentační soustředění v teplých krajích, byla zavřena indoorová centra a fitnescentra, nešlo trénovat ani venku, golfové hřiště bylo kvůli sněhu dlouho zavřené," popisuje potíže, se kterými se perou sportovci na celé planetě.

Příprava s osobními trenéry probíhala jako vše v té době pouze online a v domácím prostředí. "Techniku švihu jsem pilovala do sítě, puttovala jsem na koberci," usmívá se. Gabriela, jako jedna z mála hráček domácí špičky nezvolila studium v zámoří, studuje v ČR Právnickou fakultu UK v Praze, takže byla oproti hráčkám studujícím v zámoří v teple v nevýhodě.

Gabriela Roberta VítůZdroj: Deník/ Jana Vítů

Na začátku sezony absolvovala dva turnaje Czech golf amateur tour, které byly povolené na základě vyjímky od Ministerstva zdravotnictví za přísných hygienických podmínek a bez diváků a umístila se na šestém a druhém místě. "V červnu se mi podařilo úspěšně zakončit první ročník studia práv na UK v Praze a mohla jsem se tak plně soustředit na golf."

V červenci se účastnila mistrovství Evropy žen v italském Turíně, kde se po kolech 76,78,73 (+10) bohužel neprobojovala do finálového kola a skončila na 100. místě ze 144 účastnic.

"Na konci července jsem se přesunula do Rakouska, kde jsem potvrdila stoupající formu a podařilo se mi zvítězit v silně obsazeném turnaji mezinárodního mistrovství Rakouska žen v Colony Golf Club Gutenhofu." Technické hřiště s množstvím vod, délka 5931 m, par 72 zahrála na 71,68,71 a 71 ran (celkem -11) a celkově turnaj vyhrála o 2 rány. "Vítězství je o to cennější, že se povedlo tento turnaj vyhrát už podruhé." Poprvé v roce 2018, loni byla osmá.

Dalším turnajem bylo MM ČR žen, kde výkon 70,74,71,75 (+2) stačil na dělené šesté místo.

V srpnu se povedlo získat další, v kariéře už třetí titul mezinárodní juniorské mistryně Slovenska a zároveň se stala absolutní vítězkou tohoto juniorského turnaje do 21 let. Na výhru jí stačilo na krásném technickém hřišti Grey Bear Tále s modelovanými greeny 221 ran po kolech 73,77 a 71 (+5).

"Na Slovensku se mi tradičně daří, mezinárodní juniorskou mistryní jsem se stala už v letech 2017 a 2019," doplnila.

V dalším turnaji, kterým bylo akademické mistrovství ČR v Kácově získala Gabriela Roberta Vítů další mistrovský titul a po kolech 73,73,72 ( +2) obhájila titul z minulého roku.

Smíšený tým Univerzity Karlovy skončil na druhém místě.

V závěru sezony díky kartě ČGF ještě stihla turnaj profesionální evropské tour serie Letaccess na technicky obtížném hřišti v Lavaux ve Švýcarsku, kde po kolech 73,74 a 75 obsadila dělené 39. místo.

"Konec dobrý - všechno dobré," hodnotí sympatická talentovaná dáma. Se sezonou se totiž rozloučila vítězstvím na turnaji Prezident Masters Invitational v Karlových Varech se skore +2 (75, 70,73).

Gabriela byla opět zařazena do reprezentačního týmu žen České golfové federace pro sezonu 2022. "Program mám i po sezoně nabitý, po povinných testech jsem se zúčastnila kondičního soustředění v Nymburce a na konci listopadu by měl náš tým odletět na herní soustředění do Turecka."

Sezona 2022 dnad proběhne bez výrazných výpadků v termínech. "V předchozích dvou sezonách těch změn a zrušených akcí bylo opravdu dost," přikyvuje nejlepší jihočeská golfistka Gabriela Roberta Vítů.