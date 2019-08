Nejlepší Jihočeška v golfovém žebříčku je na Karlštejně

Gabriela Roberta Vítů (18 let, členka GK Hluboká nad Vltavou) se stala dorosteneckou mistryní Slovenska (U18) a zároveň se stala absolutní vítězkou tohoto juniorského turnaje do 21 let.

Nové hřiště, které je kombinací parkového a linksového hřiště, délka 5612 m, par 73 zahrála na 74, 75 a 71 ran ( celkem +1) a celkově vyhrála o 2 rány. "Na Slovensku se mi tradičně daří, juniorskou mistryní jsem tam stala už před dvěma lety," říká úspěšná Jihočeška. Loňské obhajoby se kvůli kolizi s mistrovstvím žen v Rakousku (které Gabriela také vyhrála) nezúčastnila. Vítů je momentálně nejlepší jihočeskou golfistkou. Nejen v dorostenecké kategorii, ale i v ženách, svědčí o tom její umístění v světovém amatérském žebříčku WAGR i celostátním žebříčku ČGF. Ve světovém amatérském žebříčku WAGR, který započítává 104 posledních týdny, svými letošními výsledky poskočila na 177 (další Jihočešky: 426. Marie Luňáčková, 470. Františka Luňáčková). Daří se jí i na domácích hřištích, na začátku července vyhrála třetí turnaj Czech Golf Amateur Tour, který byl pořádán domácím klubem v Hluboké nad Vltavou (po kolech 71, 68 a 73 ( -4). "V prvním kole této série, který se hrál na brněnské Kaskádě, skončila druhá a v celkovém pořadí je zatím na druhém místě. Druhého turnaje se kvůli kolizi se zahraničním profi turnajem nezúčastnila." Díky volným hracím kartám od ČGF měla Gabriela letos možnost porovnat svoje síly s profesionálkami série Letaccess. Už na prvním turnaji ve švýcarském Gamsu skončila na děleném 45. místě a na druhém turnaji v Neuchatelu se jí povedl postup do finálového kola V červenci se konal se konal turnaj této série na Konopišti, také na tomto turnaji se jí postup do cutu povedl (kola 75,71,75, +5). Aktuálně hraje nejdůležitější turnaj této sezony. Turnaj nejvyšší evropské Tour LET na Karlštejně - Tipsport Czech Ladies Open, kam se sjela evropská profesionální špička. V červenci se Gabriela Roberta Vítů účastnila s reprezentačním výběrem do 18 let ME družstev dorostenek ve Španělsku, kde se český výběr umístil na výborné 6. pozici. "Na turnaji byla velmi silná konkurence nejlepších celků Evropy."

Autor: Kamil Jáša