Plnit bude funkci předsedy tradičního klubu, který na podzim oslaví 80. narozeniny. „Vracíme jméno našeho města do názvu, jsme strakoničtí patrioti, věnujeme se mládeži, právě z ní přicházejí hráčky až do prvního týmu,“ přibližuje Johanes svoji filozofii.

Trenérem A týmu bude Petr Martínek, jemuž předseda klubu svěřil také roli sportovního manažera. „Aktuálně pracuju na doplnění kádru,“ uvedl, ale nechtěl zmiňovat konkrétní jména. „Už teď je ale jasné, že ve Strakonicích nebude pokračovat Tereza Halátková.“ Talentovaná osmnáctiletá reprezentantka ČR zkusí štěstí v ZVVZ USK Praha.

Jiří Johanes bude ve výboru klubu spolupracovat také s Jaroslavou Bernasovou. Ta bude mít na starosti především mládež. „V oblasti mládeže Strakonice stále patří mezi nejlepší české kluby, ve všech kategoriích v podstatě hrajeme nejvyšší soutěže, jedenáctileté až třináctileté hráčky jsou vždy na mistrovství republiky, čtrnáctky a patnáctky to už je ze žákovské ligy těžší, ale pořád jsme v tabulkách nahoře. Takovou pyramidu má málo manšaftů.“ Ty nejlepší hráčky by měly dostat šanci v ŽBL, kterou klub bude v nové sezoně hrát. „Chceme dostat klub tam, kde býval, především nám jde o vnímání lidí. Před časem jsme se našemu regionu trochu odrodili, to teď chceme, aby bylo jinak,“ doplnil Johanes.