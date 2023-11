MČR v benchpressu handicapovaných sportovců přilákalo pozornost siláků z celé republiky. Největší hvězdou byl Martin Biháry, který reprezentuje První Centrum Jihočeského kraje.

Mistrovství České republiky v benchpressu. 1. CZP Jč slaví 30. narozeniny | Video: Deník/ Kamil Jáša

V Prvním Centru zdravotně postižených Jihočeského krake proběhl 29. ročník MČR v benchpressu zrakově, tělesně, intelektuálně a kombinovaně handicapovaných. Siláci závodili v bezbariérové hale 1.Centra zdravotně postižených JČ, z. s. na Vltavském nábřeží 1545/5a v Českých Budějovicích.

Nejlepší tři v jednotlivých kategoriích byli oceněni medailemi, diplomy a věcnými cenami z Budvaru, n. p. Sportovce navštívila a ceny také předala náměstkyně primátorky města Českých Budějovic Zuzana Kudláčková. Rovněž se slavnostního vyhlášení zúčastnil předseda Českého paralympijského výboru Bc. Zbyněk Sýkora, MBA.

Nižší soutěže. Do Třeboně letěl pro Průchu vrtulník. Podívejte se na video

Nejlepší výkon na MČR opět zaznamenal letošní vítěz světových her z Birminghamu Martin Bihary se zrakovým postižením do 100 kg, když pokořil činku o váze 165 kg. Za ním druhý nejlepší výkon předvedl Lukáš Šimánek s tělesným handicapem, který zvedl 170 kg ve váhové kategorii nad 107 kg. V kategorii do 107 kg s intelektuálním handicapem zvítězil Adam Šohájek výkonem 105 kg a Matěji Havlovi v kat. kvadruplegiků se podařilo zvednout činku o váze 60 kg ve váhové kategorii do 49 kg (všichni jmenovaní z 1.CZP JČ).

Po ukončení mistrovství následoval kulturní program věnovaný připomínce 30 let od založení neziskové organizace 1.CZP JČ, z.s. za účasti mnohých hostů a předsedy Českého veslařského svazu p. Michala Kurfirsta, neboť členové centra se již 13 let věnují i veslování. Příjemnou atmosféru oslavy zvýraznil nevidomý zpěvák Radek Žalud, absolvent Deylovy konzervatoře a jeho host Roman Smékal, absolvent Pražské konzervatoře. Také u příležitosti 30.výročí byla vydána brožura, která je zveřejněná na www.1czpjc.cz pod historií (autorka Jana Smékalová)