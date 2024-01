V Austrálii probíhá první Grand Slam roku 2024. Určitě je vesnech nejlepších jihočeských žáků. Ve dvouhře v halových přeborech zvítězily nasazené dvojky Enola Fiedlerová z Jindřichova Hradce a Tomáš Trnka z klubu VITON České Budějovice.

Od nasazené jedničky Votavové dělí Fiedlerovou v celostátním žebříčku mladších žákyň devět příček. | Foto: Deník/ jts

Pokračovaly halové přebory tenistů v jihočeské oblasti. Po dospělých, kteří hráli v úvodu sezony, se představilo mladší žactvo. Dívky hrály v Jindřichově Hradci, chlapci v Humpolci. K velkým překvapením nedošlo. Ve dvouhře zvítězily nasazené dvojky Enola Fiedlerová z Jindřichova Hradce a Tomáš Trnka z klubu VITON České Budějovice.

V Humpolci se ve finále potkali první dva nasazení. Dvojka Tomáš Trnka zdolal jedničku Filipa Krejčího, který utkání po prvním setu skrečoval. Očekávalo se vyrovnané finále, protože v celostátním žebříčku mladších žáků dělí Krejčího od Trnky pouze čtyři pozice. Turnaj pro 24 účastníků dvouhry odehrálo 14 chlapců.

Do druhého kola proto přímo postoupili jen první dva nasazení. Ne osm hráčů, jak je obvyklé. Do semifinále se dostali všichni čtyři nejvýše nasazení tenisté. Pouze v semifinále dvouhry se hrálo vždy na tři sety. Jinak byly zápasy dle výsledků jednoznačné, vítězové postupovali po přesvědčivých výhrách. Ve čtyřhře se pro malou účast odehrálo pět utkání.

Dívky měly pavouka pro 24 hrajících naplněného. Pořadatelé ani nemohli přijmout všechny zájemkyně. O vzruch se postarala Barbora Robová z VITONu. Jako šestá nasazená vyřadila v semifinále ve dvou setech jedničku a klubovou kolegyni Hanu Votavovou. Na domácí Enolu Fiedlerovou však ani ona nestačila. Vítězka v turnaji ztratila ve čtyřech utkáních devět gamů, byla suverénní. Od nasazené jedničky Votavové dělí Fiedlerovou v celostátním žebříčku mladších žákyň devět příček. Votavová turnaj odehrála ze 43. pozice, Fiedlerová z 52.

Z ohlasů na přebory - Filip Němec, trenér klubu v Humpolci a spoluorganizátor přeboru mladších žáků: Někteří hráči onemocněli a i tak nízký počet startujících byl ještě nižší. V kategorii v současnosti není moc velká konkurence, bývala větší. Může za to i covid, kdy některé děti měly pauzu a po ní už znovu trénovat nezačaly. Další se kvůli covidu do tenisu nepustily. Obecně je to však v naší oblasti problém. Úroveň proto nebyla vysoká, a to je škoda.

David Matoušek, předseda TK Jindřichův Hradec, který pořádal klání mladších žákyň: Některé výsledky vypadají jednoznačně, všechny zápasy však tak jednoznačné nebyly. Někdy to byly těžké bitvy. Rozhodující dnes je, jak kdo do zápasu vletí. Ti, co zaváhají, zůstávají pozadu. Potěšil výkon Barbory Robové, která je ročník narození 2013, je tedy o rok mladší než ostatní semifinalistky. Přesto hrála finále. Je velkou nadějí a také favoritkou pro příští ročník halového turnaje mladších žákyň. Vítězná Enola Fiedlerová ukázala, že je bez konkurence. O to více těší, že hraje u nás. Projevuje se její celková připravenost a také zkušenost z turnajů kategorie B, kde dosahuje dobrých výsledků. Tentokrát neměla soupeřku. (jts)