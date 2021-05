„Těšili jsme se moc a těšili jsme se všichni. Jak děti, tak trenéři,“ pochvaloval si atmosféru pátečního odpoledne v Highlanders aréně trenér přípravek Jan Švácha a pokračoval: „Je nás tu přesně dvanáct, takže dodržujeme aktuální podmínky pro trénování dětí. Docela mě překvapilo, že jsme se hned na začátku sešli v tak pěkném počtu. Svolával jsem trénink na rychlo a sledoval aktuální podmínky. V pondělí jsem svolal trénink na úterý a přišli všichni. Jsem rád, že mají děti po hokejbale hlad.“

Hnacím motorem mládežnických týmů Highlanders Prachatice jsou také rodiče a u těch nejmenších hráčů je to vidět dvojnásob. „Mladší a starší žáci začínali o čtrnáct dní dříve. Já čekal, jaké budou podmínky pro trénování. Uhlídat nejmenší děti, abychom splňovali požadavky z vyšších míst, není zas až tak jednoduché. Ale již mi volalo tolik tatínků a maminek, kdy se začne i v kategorii přípravek, takže jsme to spustili. Máme za sebou první týden tréninku a je to super,“ uvedl trenér Švácha.

Nejmladší hokejbalisté HBC Highlanders Prachatice se po více než půl roce vrátili k tréninku.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Na tréninku bylo vidět, jak sport dětem chyběl, jak jsou do jednotlivých cvičení nažhavené. „Je vidět, jak to dětem chybělo. Rádi jsou i rodiče, že je mohou vypustit z domova na smysluplnou aktivitu,“ hodnotil nasazení dětí při tréninku Jan Švácha.

Většinou se trenéři s dětmi více než půl roku vůbec neviděli. To v některých skupinách přineslo úsměvná setkání, kdy se navzájem pomalu ani nemohli poznat. A jak to bylo u nejmenších prachatických hokejbalistů? „S některými dětmi jsme se opravdu dlouho neviděli. Naši svěřenci ale zůstali poměrně stejní, někdo jen trochu povyrostl. Ale co jsem viděl u mladších žáků, které vede kolega Honza Fafejta, tak tam jsme opravdu některé hráče pomalu ani nepoznali. U nás se všichni drželi v pohodě, nikdo nenabral na váze a především mají všichni hlad po sportu,“ doplnil s úsměvem trenér.

Hokejbalisté se tedy plně zabrali do tréninku. Brzy však dostanou chuť si změřit síly i se soupeři z jiných klubů. Vidí trenéři naději, že by se v dohledné době mohla nějaká akce pro nejmenší konat? „Samozřejmě turnájky by byly super. Jsem v kontaktu s vedením jihočeského hokejbalu co se týče minipřípravek a přípravek. Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak jsou v plánu nějaké miniturnaje. Asi by to bylo někde uprostřed kraje. Chuť je, ale uvidíme, co nám podmínky dovolí,“ dodal Jan Švácha.