Brichta se stal nejmladším hráčem v historii Jihostroje. Chce být jako Šotola

Pouhé dva měsíce po šestnáctých narozeninách nastoupil ke své extraligové premiéře talentovaný univerzál Tomáš Brichta. Stal se tak vůbec nejmladším volejbalistou, který kdy nastoupil za Jihostroj. Proti Zlínu naskočil v základní sestavě a byl dokonce nejvíce bodujícím hráčem zápasu.

Fanoušci Jihostroje jsou nejlepší v ČRZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Že bude hrát v posledním extraligovém kole za A-tým se Brichta dozvěděl až ve středu. „Přišel za mnou šéftrenér mládeže Vojta Zach a řekl mi, že půjdu hrát za áčko. Od čtvrtka do neděle jsem měl být na soustředění s mládežnickou reprezentací v Mikulově, ze kterého jsem tak musel odjet dřív. Vrátil jsem se v pátek až pozdě večer,“ vysvětluje nadějný volejbalista, který tak stihl pouze dopolední předzápasový trénink.

Přiznává, že byl před svou velkou premiérou nervózní. Vždyť takhle mladý hráč za Jihostroj ještě nikdy nenastoupil. „Je to krásný pocit a moc si šance vážím. Nervozitu jsem cítil. Bylo to nesrovnatelné s tím, co jsem dosud zažil. Hlavně vás sleduje o dost více fanoušků, tady v Českých Budějovicích je vždycky skvělá atmosféra. Později už jsem nervozitu překonal,“ říká volejbalista, který se narodil v roce 2006.

Šestnáctiletý mladík si musel rychle zvyknout na souhru s nahrávačem Ondřejem Piskáčkem, který odehrál společně s Brichtou většinu sobotního zápasu. „Ondra je výborný nahrávač a mně se s ním hraje dobře. Jde ale o to, že jsme spolu trénovali jediný trénink před zápasem a neměli jsme čas se sehrát,“ mrzí Brichtu, který si i tak jako nejmladší hráč na hřišti připsal jedenáct bodů – spolu s Martinem Lickem nejvíce ze všech aktérů utkání.

„Svoji premiéru zvládl výborně. My jsme ho vytáhli do áčka, aby si vyzkoušel atmosféru extraligového zápasu a jsem rád, že se s ní zvládl vypořádat. My s Vojtou Zachem jsme si samozřejmě všimli některých nedostatků, ale vzhledem k jeho věku předvedl perfektní výkon,“ chválí Brichtu trenér českobudějovických volejbalistů Tomáš Skolka.

Tomáš Brichta trénoval s A-týmem poprvé před Českým pohárem. „Připojil jsem se k týmu před dvěma nebo třemi týdny, kdy jsem byl s klukama na Českém poháru. Získali jsme zlatou medaili a byl to skvělý zážitek,“ pochvaluje si talentovaný univerzál, který by se časem rád zabydlel v prvním týmu Jihostroje natrvalo. „Samozřejmě bych chtěl hrát za A-tým Jihostroje co nejvíc, ale vím, že to je spíš výhled do budoucnosti. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát tento zápas,“ hodnotí s pokorou.

Pravidelný mládežnický reprezentant patří k největším nadějím českobudějovického volejbalu a v zápase se Zlínem ukázal, že s ním Jihostroj do budoucna může počítat. Vzor levorukého univerzála je nasnadě. „Když tady ještě hrával, chodil jsem se dívat na Marka Šotolu. Říkal jsem si, že jednoho dne bych mohl být jako on. Myslím, že se mi to zatím docela plní,“ usmívá se šestnáctiletý Tomáš Brichta, který si zahrál za A-tým ještě o rok dříve než Šotola a o rok překonal také svého spoluhráče Josefa Poláka.

České Budějovice skončily v základní části extraligy na druhém místě a nyní čekají na svého čtvrtfinálového soupeře pro play-off, který vzejde z předkola. Vyřazovací boje, v nichž bude Jihostroj usilovat o jedenáctý titul v historii klubu, budou zahájeny v sobotu 26. března v českobudějovické Sportovní hale.