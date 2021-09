„Jsem připravený na sto procent, věřím si. Musím kontrolovat agresivitu. Čím víc budu soustředěný a klidný, tím větší mám šanci ho porazit,“ hlásí borec Gladiators gym České Budějovice.

Případný úspěch může Jihočecha posunout do skutečně elitní společnosti. „Je to zápas o profesionální pás, takové finále fotbalové Evropské ligy. Pro mě je to obrovská motivace. Pak už by mě čekali opravdu těžcí soupeři,“ uvědomuje si.

Talafous vyrazil do Bosny společně se svým trenérem Michalem Novákem už ve čtvrtek. Kromě silného soupeře proti němu pochopitelně bude stát i domácí publikum. „Bylo by lepší, kdyby lidi fandili mně nebo se zápas konal na neutrální půdě. Takhle jedu tisíc kilometrů k němu, zatímco on sedí doma. Ale tyhle věci si moc nepřipouštím. Nebudu řešit blbosti kolem. Počkám, až řeknou: „Jdeme na to,“ a tam odevzdám maximum,“ zdůrazňuje.

Čarapin je těžký a hlavně mimořádně zkušený soupeř. „Je to silný chlap, žádný atlet. Navíc mí jistou výhodu v opačném gardu. Jde pořád dopředu, ale mně kontry vyhovují,“ zdůrazní.

Atraktivní souboj v kategorii do 81 kilogramů v thajském boxu trvá pětkrát dvě minuty. Samozřejmě pokud ho jeden ze soupeřů neukončí dřív. „Beru i výhru na body. Ale kdybych ho uspal dřív, bude to jedině plus,“ doplní s úsměvem.

Budějovický bojovník nemá ve zvyku cokoliv vzdávat. A stejně tak přistupuje i k sobotní řežbě. „Pravděpodobně budu v zápase otevřený, celý od krve. Mám kůži na obličeji už hodně poškozenou, je to hned. Ale mně to nevadí, pokud to neukončí rozhodčí. Nechám tam úplně všechno,“ vzkazuje odhodlaně.