Lev je každý, kdo byl v cíli. Unikátní zážitek: Jindřichoradecký lev. Byl to výjimečný zážitek. Třetí ročník závodu Jindřichohradecký lev přilákal téměř tisícovku nadšených sportovců. Dopoledne vojáky. Odpoledne veřejnost. Překážky byly rozmístěny tak, aby si každý na trati našel, co mu vyhovuje. „A pokud mu některá z překážek nevyhovovala, musel splnit handicap,“ popisuje ředitel závodu Jiří Chalupský „trest“, který přišel v případě nezdolání konkrétní překážky v podobě kliků, dřepů nebo angličáků. Do cvičení nad plán se v dusném počasí zaprvé nikomu moc nechtělo, zadruhé sportovci závodili s časem. „Já sám si za rok zaběhnu tak dva až tři extrémní závody,“ popisoval ředitel závodu, jaký je jeho vztah k překonávání vlastních schopností a možností.