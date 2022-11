Na lavičce Jihostroje stojí shodou okolností odchovanec Příbrami Vojtěch Zach. "Nejsem v Příbrami doma," reagoval na přímou otázku. A svoji odpověď i rozvedl: "Teď už momentálně tam doma nejsem, ani to tak necítím," potvrdil, že rodinu a práci má v jihočeské metropoli. Okamžitě ale dodal: "Příbram je pro mě samozřejmě specifická." V čem konkrétně? "Vyrostl jsem tam, volejbal mě naučili právě tam. Nejvíc táta. Zažil jsem tam v extralize svoje první krůčky. Přes Příbram jsem se dostal do Budějovic. V Příbrami mi dali strašně moc. Hráli jsme tam dvě baráže, jednou třetí místo, podruhé třetí místo. Vzpomínky jsou úžasné."

To se nečekalo! Martin Böhm bude prezidentem klubu v Příbrami

Teď už ale Vojtěch Zach působí na lavičce jihočeského extraligového týmu.

Jihostroj čeká zápas 13. kola. V tabulce, která je dost vyrovnaná, mají týmy započteno 11 duelů. České Budějovice jsou na třetím místě. Jen pro zajímavost jaké jsou bodové zisky v čele soutěže: 1. Karlovarsko 30 bodů, 2. Liberec 27, 3. České Budějovice 25, 4. Kladno 23. A Příbram? V tabulce je dvanáctá se ziskem 7 bodů.

Z tohoto pohledu je favorit jasný. Jenže Příbramští na Jihočechy vždycky uměli zvolit správnou taktiku. Velkou motivaci určitě bude mít trenér Petr Brom, který právě v Jihostroji v minulosti velmi úspěšně působil. Podobně to lze říct smečaři Martinu Böhmovi, který se zřejmě brzy stane prezidentem příbramského klubu, ten se ale v Č. Budějovicích na postu smečaře, přestože je dokonce odchovancem klubu, nikdy moc neprosadil.

Podívejte se na video. To je trénink! Škola žije sportem. I volejbalem

A jak sobotní (17) souboj Příbram - České Budějovice vnímá Vojtěch Zach? "V Příbrami jsem působil jako hráč, teď se tam vracím jako trenér. Pro mě je to tam vždycky, ne už nepříjemné, zvláštní. Protože jsem tam panem Peterkou hodně jmenovaný," zmínil Zach šéfa příbramského klubu, který tradičně doprovází zápasy velmi osobitým komentářem. "Očekávám, že to zase bude divoké prostředí, ale nám ta divoká atmosféra musí svědčit. Emoce potřebujeme. Jakmile je máme, hrajeme o deset nebo až o dvacet procent líp. Těším se na to, ale jednoduchý zápas to nebude. Příbram, alespoň je to můj pocit, se pořád herně trochu hledá, bude to ale v domácím prostředí nebezpečný soupeř. Nebezpečná je Příbram doma vždy."