Není pochyb o tom, že vodní pólista Martin Faměra je velkou sportovní hvězdou ve Španělsku, ale hvězdou je i pro hráče českých menších klubů. Trenér vodních pólistů v Českých Budějovicích Zdeněk Poustka vysvětluje: "Pro nás je to významná osobnost. Nedokázali bychom si představit, že bychom mohli někdy dosáhnout takových úspěchů. Určitě ho sledujeme a radujeme se z jeho úspěchů." Rodák ze Strakonic hraje ve své kariéře velké zápasy. Vyhrál mistrovství světa, o medaili bojoval jako člen základní estavy španělského týmu na olympijských hrách… "Sledujeme jeho kariéru. Od té doby fandím Španělsku, protože to je, jako bych fandil našim," usmívá se trenér českobudějovických vodních pólistů.

Faměra občas čelil výtkám, že se rozhodl pro reprezentaci jiné země. Podle Poustky je to logické vyústění situace. "Překvapilo mě to, to ano, ale chápu, že v České republice by neměl takové možnosti. Pokud má takový talent, je škoda to nevyužít, a věřím, že to prospěje českému vodnímu pólu, až se jednou možná vrátí do České republiky."

Martin Faměra se na vrchol dostal poctivou prací odmala ve strakonickém bazénu. Jeho příběh může být příkladem pro další začínající sportovce. "Myslím, že ano," přikyvuje Poustka. "Reprezentoval i Slovensko, pak přešel do Španělska. Kdo má zájem o vodní pólo a ambice, vidí, že i když se v České republice nedostane dál, mohou být jeho cíle ty nejvyšší."

V Českých Budějovicích je tým složený z hráčů různých věkových kategorií. V bazénu připomínají těm nejmladším, kdo je Martin Faměra. "Mluvíme o tom, i když ti nejmladší se vodním pólem tolik nezabývají. Jsou to začátečníci, takže doufám, že jsme pro ně vzorem i my starší. Občas posíláme odkazy na videa, protože v televizi to běžně nedávají, takže většinou na internetu. Posíláme videa i dětem, aby viděly, jak se hraje opravdové vodní pólo." A právě video, třeba přímo z olympijských her s Jihočechem v akci, může být pro začínající vodní pólisty a pólistky velkou motivací. "Věřím, že ano," potvrzuje trenér v krajském městě, kde vodní pólo má dlouholetou tradici. "Právě proto je podpora ženského vodního póla, které se připravují na olympiádu, tak důležitá. Účast na olympiádě a možnost tam soutěžit je velká motivace pro sportovce," nepřímo zmínil Poustka projekt, který míří až k OH 2028 v LA. Jaké jsou cíle českobudějovického klubu? "Naše cíle jsou skromnější," usmívá se Poustka "Ale na léto plánujeme první ročník vodního póla na řece. Loni jsme měli nultý, takový zkušební. Uskuteční se to dvacátého sedmého července na Malši. Nad Malým jezem není tak silný proud. Spíš máme obavy, že loni jsme museli kvůli počasí posunout termín o týden. Doufáme, že se akce dvacátého sedmého července uskuteční, ale může se stát, že kvůli počasí budeme muset termín posunout."