Volejbalisté Jihostroje ji měli rádi, ona měla ráda je. Legendární fanynka Božena Dosedělová zemřela. "Nejlepší volejbal se hraje v Budějcích, to vás může napadnout," vyprávěla v květnu při oslavě.

Božena Dosedělová zemřela v nedožitých 102 letech. Volejbalisté jí posílají dvě nádherné výměny. Obě vyhrály České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalisté Jihostroje, hlavně ti, kteří se s Boženou Dosedělovou setkali osobně, jí posílají do volejbalového nebe pozdravy a spoustu vzkazů. Věrná fanynka zemřela ve věku nedožitých 102 roků. "Babička Božena zemřela," posílá smutnou zprávu její kamarádka Věnceslava Šimková. Smutná informace to je, určitě, ale po krásném a dlouhém příběhu. "Já hrála volejbal od třinácti let," popisovala paní Boženka, když slavila stovku. "Ona je téměř stejně stará jako český volejbal," všiml si tehdejší kapitán Jihostroje Radek Mach. "Je to naše skalní fanynka," doplnil. Delegace složená z hráčů a funkcionářů profesionálního klubu se před dvěma lety vydala přímo do českobudějovického bytu na jednom ze sídlišť. Včetně manažera Roberta Mifky. "Byla jsem z venkova, byli jsme tam právě čtyři na volejbal. Nádraží, z každé strany dvě zastávky, hospoda. Byl to konec světa. My čtyři tam hráli volejbal."

O tom, kde se hraje nejlepší volejbal v České republice, měla celý život naprosto jasno. "Tady. V Budějcích. To vás může napadnout!"

Krásný příběh skončil. Paní Boženka už fandí Jihostroji z jiné tribuny.