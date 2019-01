České Budějovice /FOTOGALERIE/ -Jako první plavala medailistka z Pekingu

Už podvacáté mezi sebou bojovala města v populární plavecké štafetě na 500x100 metrů.

Kdo letos vyhrál?

České Budějovice. V historii už podeváté.

Atraktivní sportovní událost odstartovala v jihočeské metropoli paralympionička Běla Hlaváčková /Třebínová, která je členkou pořádajícího klubu Koh–i–noor ČB. „Je dobře, že je tady celá spousta dětí,“ uvedla směrem ke svým následovníkům, kolegům ze štafety. Po medailistce z paralympijských her totiž skočili do bazénu žáci ZŠ v Grünwaldově ulici. Ty ke startovním blokům přivedl učitel Martin Wohlgemuth, který v nedávné minulosti hrával v Dynamu I. ligu fotbalu: „Zastoupení z jednotlivých tříd je velmi dobré,“ konstatoval. „I fotbalista samozřejmě musí umět plavat,“ dodal s úsměvem na tváři.

Úspěšná reprezentantka České republiky Běla Hlaváčková/Třebínová, která letošní sezonu ze zdravotních důvodů vypustila, zvládla stometrový úsek bez sebemenších problémů. „Plavala jsem na pohodu,“ uvedla.

Roli startéra svěřila hlavní organizátorka a předsedkyně TJ Koh–i–noor ČB Eva Šmausová náměstkovi primátora města České Budějovice Petru Podholovi. Podle Šmausové ale obecně fyzická zdatnost veřejnosti upadá. "Plavalo 674 lidí, celkem jsme nasbírali 11 169 bodů, ale jenom 248 plavců nasbíralo plný počet bodů." Nejstarším plavcem byl Bedřich Boršek (83 let), nejzkušenější dámou Zdena Benešová (77 let).