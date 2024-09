Mezinárodní cyklistický závod Okolo jižních Čech začíná. Ve čtvrtek vyrazí závodníci z náměstí v Třeboni do první etapy. "Bude to nabitá akce spoustou závodníků a krásnými etapami," říká za organizátory Jan Tuček,. Zapravdu mu dává podrobný rozpis etap. Peloton se objeví na Šumavě, v Novohradských horách, na náměstích větší i menších jihočeských měst a obcí. "Je to už jedenáctý ročník, Okolo jižních Čech patří opravdu mezi top české závody. Je to součást Světového poháru silniční cyklistiky a tomu odpovídá i složení startovního pole."

Příprava zabrala hodně práce. Výsledkem je krásný etapák přímo v Jihočeském kraji. Srdce závodu je tradičně v J. Hradci, kde cyklisté v neděli zakončí poslední etapu. "Je to spousta práce, koordinují se týmy, které přijíždějí postupně. Na startu je 150 závodníků. Za sebou mají tým dalších lidí, jako jsou ředitelé, maséři, technici, mechanici. Takže je to několik set lidí, kteří teď postupně přijíždějí. Jsou tu rozhodčí, rozhodcovský tým, zařizujeme ubytování, důležitá je koordinace, aby všechno klapalo a ve čtvrtek to mohlo vypuknout."

Připomeňte si báječnou atmosféru cyklistického závodu Okolo jižních Čech. 11. ročník se jede od 5. do 8. září | Video: Deník/ Kamil Jáša

Do Jihočeského kraje dorazí minimálně tisíc návštěvníků. "To doufám," přikyvuje Jan Tuček. "Věřím, že to bude minimálně tisíc denně."

Trať je zvolená atraktivně. Ale je hodně náročná. "Je krásná," potvrzuje Tuček. "Ten závod je mezinárodní součástí Světového poháru. Je prestižní pro závodníky, kteří jsou na startu své kariéry a chtěli by se prosadit." V minulosti zářil na trati OJČ Arnaud De Lie, teď je to jeden z nejlepších cyklistů planety. "Letos jsme ho mohli vidět na Tour de France. Je to mistr Belgie. To je přesně závod pro mladé kluky na začátku kariéry. Když už jsou dost šikovní na to, aby závodili ve velké cyklistice. Ti, kteří vyhrávají na závodech naší kategorie, se právě posouvají mezi elitu, jako je Tour de France, Vuelta a podobně."