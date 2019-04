Nejvíc bodoval Michálek, nejlepší byl Křesťan

České Budějovice - Semifinále play off volejbalové extraligy mužů pokračuje v pátek a v sobotu. Netradičně v pátek večer se představí Jihostroj v Ostravě. "Není to pro nás žádný problém. Měli jsme jeden den volna, to je dost," říká ukrajinský blokař Valerij Todua.

Filip Křesťan na snímku s prezidentem Jihostroje Janem Divišem. | Foto: Jan Škrle

Co ukázaly statistiky? Nejvíc bodujícím hráčem z prvního kola je smečař Jihostroje Petr Michálek. Klíčový hráč Jihostroje spolehlivě přihrává, také jeho plachtící podání dokáže být pro soupeře špatně čitelné. Odborníci vybrali za nejlepšího muže zápasu univerzála Jihostroje Filipa Křesťana. Druhý zápas série Liberce a Kladna se hraje v sobotu v kladenské hale. 1. zápasy: Jihostroj České Budějovice - Ostrava 3:0 (16, 19, 18), podle statistiky nejvíc bodů nasbírali tito hráči: Michálek 15, Staples 13, Křesťan 11 - Dvořák 10, Sedláček 9, Janků 8. Liberec - Kladno 3:0 (22, 23, 10), podle statistiky nejvíc bodů nasbírali tito hráči: Grut 14, Štokr 13, Veselý 9 - Vemič 9, Hýský a Baranov po 8. Stav obou sérií je 1:0.

Autor: Kamil Jáša