Dlouho očekávaný start Světového poháru v cyklokrosu byl v Táboře zalitý slunečními paprsky. Úvodním závodem odstarovali program pěti kategoirií junioři. Na startu jich bylo třiatřicet, z nichž deset v českých reprezentačních trikorech. A vyhrál český reprezentant.

Světový pohár v cyklokrosu v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

Odborníci Matěje Stránského pasovali rdo role favorita. On ji splnil. V průběhu závodu Světového poháru v cyklokrosu v Táboře se prakticky neustále usmíval. "Ale to já tak vypadám vždy, měl jsem toho dost," vyprávěl český reprezentant, který senzačně porazil všechny spoupeře. V areálu Komora vybojoval zlatou medaili. "Mám velikou radost, je to euforie," popisoval, co cítil v cíli. "Bál jsem se, že když zkusím nástup už ve druhém kole, tak to nevydržím až do konce, pak jsem to ve třetím kole vzal před schodama." Všem ukázal záda a s velkým přehledem celý závod vyhrál. "Hodně to bolelo. Hodně. Musel jsme se ještě zmáčknout, ale povedlo se. Je to nádhera."