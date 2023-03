Čeští baseballisté zvládli premiéru na prestižním turnaji World Baseball Classic (WBC) a v tokijské skupině B porazili Čínu 8:5. Svěřenci kouče Pavla Chadima měli většinu duelu v Tokyo Domu pod kontrolou, po nepovedené šesté směně sice o bod prohrávali, ale v závěrečné deváté rozhodli čtyřmi body, z toho o tři se zasloužil homerunem Martin Mužík.

Martin Mužík z Hluboké ohromil svět. Otočil zápas s Čínou | Video: Deník/ Sokol Hluboká

Tak to se opravdu povedlo. Aktuálně se ve světě mluví o českém baseballistovi z Hluboké nad Vltavou. Martin Mužík zařídil první výhru české reprezentace na World Baseball Classic.

Martin Mužík je tak aktuálně velkou světovou hvězdou, video s jeho trefou proletělo všemi sociálními í sítěmi. Hráč z Hluboké nad Vltavou, odkud se nedávno vydal na Nový Zéland, a zase se pro extraligu do jihočeského týmu vrátí, je tak aktuálně největší nejen jihočeskou sportovní hvězdou.

U jeho prvních baseballových krůčků byl šéf hlubockého klubu David Šťastný. "My dobře víme, co Martin umí. Známe jeho kvality. Víme, co dokáže," říká David Šťastný, který s hrdostí v hlase upozorňuje, že Martin Mužík je a bude hráčem Hluboké nad Vltavou. "Pomáhal jsem mu, když poprvé vstupoval do žákovské reprezentace, teď je z něj velká hvězda národního týmu dospělých," poznamenal David Šťastný.

Fanoušci baseballu už se teď mohou těšit na českou nejvyšší soutěž. Hluboká nad Vltavou v ní bude patřit k ozdobám.