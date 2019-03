Docela nečekaně se objevila v týmu mladších žákyň SK Hlincovka na turnaji KP. Věkem patří právě do této kategorie, ale v klubu ji využívají i mezi staršími spoluhráčkami. Servisem drtila soupeřky tak, až ji trenér musel nabádat, aby maličko zvolnila. Je pohyblivá, skáče s lehkostí, ráda útočí. Před sebou má ale ještě obrovský kus práce, i když nakročila správným směrem.

Zastavme se právě u vašeho drtivého podání. To jste speciálně natrénovala?

Podávala jsem normálně, až pak jsem začala se skákaným podáním. Potom to šlo samo.

Ješte tatínek hraje hokej?

Ne. Už jenom trénuje.

Viděla jste ho někdy přímo v utkání na ledě?

Ano. Když hrál v Popradě, nebo když hrál hokej v Itálii a v Německu.

Jak často v SK Hlincovka trénujete?

Třikrát týdně, někdy čtyřikrát. Do toho máme ještě nějaká cvičení.

Mluví vám bývalý výborný hokejista také do volejbalu?

On tomu moc nerozumí. Někdy se snaží něco poradit, ale není to ono.

Maminka také hrávala volejbal, ta vám radí?

Ta ano.

Jaké máte další volejbalové sny a plány?

Někdy bych chtěla hrát v Itálii. Prostě bych někam do zahraničí.

Na jakém postu hrajete?

Na smeči nebo na univerzálu.

Jaké máte aktivity kromě sportu? Čím se bavíte, když nehrajete volejbal?

Ničím. Hraju vlastně jenom volejbal. Do školy chodím do Grünwaldovky a to je tak asi všechno.