Etapový závod Okolo jižních Čech má za sebou královskou etapu. Vedla z Třeboně na Churáňov. Dramatická podívaná vyvrcholila při dvou stoupáních do lyžařského střediska.

Brzy po startu se v čele utvořila pětičlenná skupina. Tempo učasto udával s číslem 92 Němec Kristofer Muche z Ratisbony. Ve skupině se drželi i Dominik Neumann z brněnského Favoritu a Jan Kraus z Dukly. V průběhu etapy došlo k těžkému pádu. "Bylo tam hodně zraněných, zlomené klíční kosti, nejvíc to odnesl Skála," předali diváci Deníku neověřenou nepříjemnou informaci.

S pořadím zamíchalo stoupání na Churáňov. Etapu vyhrál a do žlutého trikotu se oblékl Francouz Alexis Guerin. "Jsem velice spokojený. Je to pro mě první letošní vítězství. Dnes průběh etapy ovlivnil nepříjemný vítr. Výšlap na Churáňov byl hodně náročný, to je ale celý tento etapový závod, na který je náš tým velmi dobře připravený."

1. místo: č. 3 Alexis Guerin (FRA), AWT GreenWay Cycling Team - Czech Republic

2. místo: č. 13 Emiel Planckaert (BEL), Lotto Soudal - Belgium

3. místo: č. 2 Ivan Garcia (ESP), AWT GreenWay Cycling Team - Czech Republic

4. místo: č. 14 James Shaw Callum (GBR), Lotto Soudal - Belgium

5. místo: č. 59 Clemens Fankhauser (AUT), Team Hrinkow Advarics - Austria.

Celkově:

1. Alexis Guerin 11:31:44, 2. Clemens Fankhauser -28, 3. Theo Reinhardt -40, …11.Petr Hampl (Favorit Brno) -7:00